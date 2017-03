Brexit : les vins de Chablis coûtent déjà plus cher au Royaume-Uni

+ 5% à + 10%, c'est l'augmentation moyenne des prix des vins de Chablis, d'après la Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne. Car les Chablis sont très exposés au marché britannique. Et donc aux conséquences du Brexit.

Ce mercredi 29 mars, le Royaume-Uni va débuter, officiellement, le processus de sortie de l'Union Européenne. Conséquence du Brexit, voté en juin dernier par 52% des Britanniques. Les négociations pour trouver de nouveaux accords entre la Grande-Bretagne et l'UE vont sans doute durer plusieurs années. Mais les conséquences du Brexit, elles, ne se font pas attendre. Y compris dans l'Yonne, pour les vins de Chablis.

On vit les premiers effets du Brexit - Pierre Gernelle, directeur général de la Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne

Car les Britanniques aiment le Chablis : à l'export, 3 bouteilles sur 10 partent au Royaume-Uni, ce qui représente un peu moins de 7 millions de bouteilles. Rien d'étonnant donc, à ce que les prix du Chablis subissent déjà un ajustement. "On vit les premiers effets du Brexit, constate Pierre Gernelle, le directeur général de la Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne. Depuis quelques mois, il y a une vraie hausse des prix, du fait de la baisse de la livre sterling en Grande-Bretagne. Donc on gère déjà, au niveau des vins de Chablis, la hausse des prix en Grande-Bretagne".

Une baisse des exportations à redouter

Depuis septembre, Outre-Manche, l'augmentation moyenne des prix du Chablis est comprise entre 5 et 10%. En équivalent euros, cela va d'un peu moins d'1€, à 3€ et plus. Des hausses de prix qui peuvent faire tousser plus d'un consommateur. "Si la livre sterling reste à ce niveau, il est probable qu'il y ait une baisse des exportations. Et pas seulement des vins de Chablis, tous les vins de Bourgogne. Et même une grande partie des vins français". L'an dernier, par exemple, les ventes de Champagne se sont déjà effondrés de 10% au Royaume-Uni.

Les producteurs de Chablis devront donc être très vigilants et prospecter vers d'autres pays : les valeurs sûres Amérique du Nord ou Japon, et d'autres marchés pour l'instant moins porteurs, comme l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas.