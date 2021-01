Brexit : "Nous partons à la reconquête du marché anglais" dit un viticulteur de Dordogne

C’était l’une des très grandes inquiétudes des viticulteurs du bergeracois : les craintes liées à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne et la peur de perdre des marchés.

Car la France est le premier fournisseur de vin outre-Manche, avec une part de marché de 33% !

Un accord commercial a donc été trouvé in extremis fin décembre entre l’UE et la Grande Bretagne à quelques heures du Brexit effectif. Il ne prévoit pas de taxes supplémentaires pour l’instant sur l’importation de vin français ni de quota.

De quoi soulager Laurent de Bosredon, propriétaire du château Belingard à Pomport qui produit entre 300 et 400.000 bouteilles chaque année (notamment du Monbazillac), exportées dans le monde entier y compris en Grande Bretagne. Un soulagement car l’année 2020 a déjà été une année catastrophe.

Commercial outre-Manche

"Une année catastrophe pour différentes raisons, parce que l'on a vu des marchés se fermer complètement, on a perdu 30% de notre clientèle locale, les gens qui viennent à la cave pour acheter du vin. On a perdu 50% de la clientèle de restauration, en France et à l'étranger. On a perdu toute la clientèle asiatique, en Chine ou en Corée" détaille le propriétaire. Ne sont restés que les clients distributeurs ou en rapport avec la grande distribution. Le domaine a tenté de compenser via le net, via des promotions. Mais au total, le château verra son activité de réduire d'un peu moins de 10% pour 2020.

Dans les vignes du château Belingard à Pomport © Radio France - Antoine Balandra

A cela risquait donc de s'ajouter le Brexit, si aucun accord n'était trouvé. Le patron a donc décidé de ne pas rester les bras croisés. Il a engagé un commercial écossais outre-Manche, présent sur place, pour être sûr de ne pas perdre de marchés en Grande-Bretagne. Car le pays représente 10 à 15% du chiffre d’affaire du domaine. Aujourd'hui, un accord post-Brexit existe, au grand soulagement de Laurent de Bosredon : "Le Brexit, cela a été un cauchemar depuis maintenant 4 ans. Parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait se faire bouffer. Aujourd'hui on est un peu rassurés. Dans une société comme la nôtre habituée à faire de l'exportation aux quatre coins de la planète, le simple fait qu'il y ait un accord permet de voir les choses plus sereinement. Il y aura des contraintes administratives supplémentaires, mais franchement, je ne crois pas que cela change fondamentalement les relations que nous avions avec les Anglais" dit-il.

Et il ajoute que le recrutement d'un commercial va aider à ne pas subir les choses : "Avoir quelqu'un sur place pour nous, on part presque à la reconquête, c'est la volonté de surmonter le Brexit mais au-delà, de développer notre entreprise et nos ventes sur le marché britannique" poursuit-il.