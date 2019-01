Brexit : quelles conséquences pour les vins du Centre Loire ?

Sancerre, France

Cette sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne pénalisera les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni. C'est le cas des viticulteurs : le Royaume-Uni est le 2eme marché à l'exportation des vins du Centre Loire (derrière les Etats-Unis), notamment pour le Sancerre. La grosse crainte, c'est que ce soit beaucoup plus compliqué de pénétrer sur le marché britannique.

Les viticulteurs berrichons risquent d'y perdre avec le brexit anglais © Radio France - Michel Benoit

Il faudra parler d'exportations vers le Royaume-Uni et non plus de simples expéditions. Et ça change beaucoup de choses explique Benoit Roumet, directeur du bureau interprofessionnel des vins du Centre Loire : " En cas de brexit dur, les échanges entre le royaume uni et la communauté européenne se feront sous l'égide de l'organisation mondiale du commerce, donc il va falloir changer de papiers déclaratifs et le plus gros des problèmes, ça va être le dédouanement." Avec des droits de douanes qui apparaîtront. Leur montant dépendra de négociations à venir : "Ils peuvent être de zéro en cas d'accord commercial ou monter à 100 ou 200 %. Tout dépend des relations entre les pays. Dans la Péninsule Arabique, par exemple, ces droits de douanes sont évidemment excessivement élevés sur les boissons alcoolisées. Mais avec le Japon, la communauté européenne vient de négocier des droits à zéro % pour les vins tranquilles, alors qu'ils étaient de 15 %. C'est une bonne nouvelle pour nos viticulteurs à partir du 1er février."

Le marché anglais est le second à l'exportation pour les vins de Sancerre © Radio France - Michel Benoit

La livre pourrait connaitre une nouvelle dévaluation, ce qui rendra plus cher le vin français pour les anglais... un marché britannique stratégique pour les producteurs berrichons : " Il y a les wines markets et surtout les journalistes anglais qui écrivent sur le vin sont lus dans le monde entier et sont des références qu'il faut séduire." Lors de la crise de 2008, certains viticulteurs berrichons avaient réduit leurs exportations vers l'Angleterre, au profit des états-unis... mais comme dit l'adage, mieux vaut ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.