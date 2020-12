Aucun accord n'a été trouvé dimanche entre Londres et l'Union Européenne qui ont finalement décidé de poursuivre les négociations. Une prolongation des discussions qui inquiète encore un peu plus les pêcheurs normands.

Brexit : "s'ils ne veulent plus de nous, on ne veut plus d'eux chez nous", prévient un pêcheur de la Manche

Ce dimanche 13 décembre devait être la date limite pour trouver un accord avant le 1er janvier. Énième rebondissement dans ce feuilleton du Brexit : Londres et Bruxelles ont finalement décidé de prolonger les discussions. Le Premier Ministre britannique Boris Johnson prévient néanmoins qu'un échec des négociations commerciales reste le scénario "le plus probable".

Sans accord, les conséquences seraient catastrophiques pour les pêcheurs normands. Le Royaume-Uni veut reprendre le contrôle de ses eaux et envisage même de faire intervenir ses bateaux de guerre pour bloquer les chalutier européens. Pour Gilles Muzard, pêcheur à Carteret sur la côte ouest de la Manche, cette nouvelle prolongation n'annonce rien de bon. "Je pense qu'on y va (vers le "no deal"). Le gouvernement britannique ne va rien lâcher. On est vraiment dans une impasse et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à débloquer cette situation et qu'on se laisse mener. _C'est toujours dans le même sens avec les anglais_".

On fera un blocus

Le pêcheur manchois aimerait que l'Union Européenne fasse preuve de plus de force pour arriver à un accord avec les anglais. "80% de la pêche anglaise est vendue en Europe. _Si on refuse leur marchandise, et qu'ils doivent manger leurs poissons, les négociations ne seront plus les mêmes_".

A 52 ans, Gilles Muzard refuse de "voir s'effondrer toute une profession". Les pêcheurs, prévient-il, ne se laisseront pas faire. "On fera un blocus. On les empêchera de débarquer chez nous. On sera obligé d'être très ferme sur le tourisme. S'ils ne veulent plus de nous chez eux, on ne veut plus d'eux chez nous".