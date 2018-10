Cherbourg, France

Bruxelles et Londres n'ont toujours pas finalisé leur accord sur le Brexit pourtant prévu dans moins de six mois, le 29 mars. Un flou qui inquiète les douaniers de la Manche. En cas de Brexit dur, la réglementation serait différente et Nadège Plaineau, douanière à Cherbourg et secrétaire régionale du syndicat des douanes CGT, craint une surcharge de travail. En 18 ans, une vingtaine de postes ont été supprimés dans le département.

Des contrôles drastiques

Aujourd'hui, la mission des douaniers vis-à-vis de l'Irlande et du Royaume-Uni consiste essentiellement à vérifier si les voyageurs ne transportent pas de la marchandise prohibée comme des stupéfiants. Le pays faisant partie de l'Union Européenne, les contrôles sont aussi plus aléatoires.

Mais en cas de Brexit dur, ce sera le retour aux frontières et donc, une lourde réglementation : "Les simples courses, que l'on peut faire à Londres, comme des jeans, seront taxées", explique Nadège Plaineau. La marchandise sera également contrôlée bien plus systématiquement.

Les simples courses que l'on peut faire à Londres seront taxées"

Une accumulation de missions que redoute la CGT. Aujourd'hui, les douaniers doivent également contrôler les passeports. Avec les suppressions de postes durant ces 20 dernières années, le syndicat estime que les douanes pourraient manquer de personnel.

Dans son budget 2019, l'Etat a annoncé la création de 250 postes aux douanes mais ce ne sera pas suffisant selon la CGT, d'autant plus qu'il faudra former ces nouveaux salariés.

"Peu importe le type de Brexit, il faut de la présence douanière parce que ça va impacter au niveau des entreprises, au niveau des contrôles et au niveau de la sécurité et de la santé publique", conclut la secrétaire régionale.