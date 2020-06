Briare : les bateaux naviguent de nouveau sur le Canal

Assis sur un banc, près du Port, Jean regarde les quelques bateaux qui circulent sur le Canal de Briare. " C'est bien que ça reparte" explique le retraité, " à cette saison, Briare sans les bateaux, c'est comme Paris sans la Tour Eiffel". Après 2 mois et demi d'interruption, la navigation fluviale a été autorisée à reprendre vendredi 29 mai mais avec encore quelques restrictions.

Une reprise... sous conditions

Les bateaux ne doivent pas transporter plus de 10 personnes et les plaisanciers doivent prévenir de leur passage 48 heures à l'avance. Pour le coup, ce n'est pas une contrainte sanitaire mais organisationnelle liée à VNF, les Voies Navigables de France, qui gèrent le Canal de Briare, le latéral à la Loire et toutes les écluses dessus. " Pour l'instant, on n'a pas encore recruté nos saisonniers" explique Marc Nicot, responsable du pôle eau à VNF. " Du coup, c'est de la navigation sur réservation. Il faut qu'on s'organise pour le passage des clients et qu'ils n'attendent pas trop à nos ouvrages." Dans tous les cas, cette mesure devrait être levée d'ici un mois.

Lilian Chaussin prépare un bateau qui va bientôt partir © Radio France - Patricia Pourrez

Malgré cette petite restriction, les plaisanciers les plus acharnés n'ont pas tardé à reprendre la route du Canal. Aux Canalous, une société de location de bateaux, installée sur le port de Briare, les premiers clients sont arrivés dès vendredi. " Pour ce weekend,on a déjà mis à l'eau une dizaine de bateaux" explique Lilian Chaussin, le responsable des Canalous sur Briare. " C'est une reprise en douceur mais ça fait plaisir".

Des touristes étrangers qui vont manquer cet été

A l'image des professionnels du Port de Briare, Marc Nicot s'inquiète malgré tout de la suite de la saison. " Habituellement, il y a beaucoup de touristes étrangers sur nos canaux : des anglais, des américains, des russes. Cette année, avec la fermeture des frontières, cette clientèle là va faire défaut. Après, on peut espérer que les locaux redécouvrent le charme des Canaux et ça peut aussi être un atout pour nous à long terme." L'autre inquiétude, partagée par tous, c'est le risque d'un nouvel été très sec. L'an passé, faute d'eau pour l'alimenter, le Canal de Briare avait dû fermer à la navigation le 19 août. Cela veut dire une saison écourtée sachant que cette année, elle commence déjà avec un mois de retard.