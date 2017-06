The Bridge : une course mais aussi un croisière business pour des entrepreneurs mayennais

Une vingtaine de patrons du département vogueront vers l'Amérique à bord du Queen Mary II. Pour faire la course avec des trimarans. Pour parler affaire également.

La croisière s'amuse c'est vrai mais elle va aussi discuter, échanger autour des sujets économiques. A bord de l'imposant navire, il y aura beaucoup d'entrepreneurs du Grand Ouest. Ils embarqueront dimanche 25 juin à St-Nazaire (Loire-Atlantique). Direction New-York avec une arrivée prévue début juillet. Au départ, l'événement, c'est une course, The Bridge, entre le paquebot et quatre multicoques dont Actual, le bateau mayennais, barré par Yves Le Blévec. Une course pour commémorer 100 ans d'amitié franco-américaine. En 1917, les soldats US étaient venus en Europe combattre l'Allemagne.

Pendant la traversée, les patrons vont évidemment parler affaire. Eric Boittin dirige la SERAP à Gorron, fabriquant de tanks à lait et de cuves vinicoles dans le nord Mayenne. : 45 M€ de chiffre d'affaires, 280 salariés et des sites au Brésil et en Inde. Certes, il ne s'attend pas à des retombées économiques immédiates mais c'est bon pour étoffer son réseau : "cette expérience-là, ça vaut le coup d'essayer. Ce que j'attends c'est pour parfaire ma formation de chef d'entreprise et aussi développer mon réseau dans le Grand Ouest. Je vais peut-être pouvoir faire de nouvelles connaissances professionnelles qui présenteront des opportunités pour mon entreprise. Au-delà des réunions, des conférences, il y aura aussi les temps libres où on pourra partager nos expériences".

Pour toute information supplémentaire sur cette course, allez faire un tour sur le site The Brigde 2017.