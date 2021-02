Bridgestone annonce la signature d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour son usine de Béthune

La direction de Bridgestone et les organisations syndicales ont signé ce vendredi un accord sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). Le fabricant japonais de pneumatique a décidé de se retirer de ce site qui emploie 863 personnes. Pour rappel, le Plan de Sauvergarde de l'Emploi prévoit des mesures favorisant les départs anticipés et les préretraites, un congé de reclassement, des indemnités supra-légales de départ ainsi que des mesures d’aides au reclassement interne et externe : aides à la mobilité géographique, aides à la formation et aides à la création d’entreprise.

Pour Philippe Burnage, Président de Bridgestone France : « C’est l’aboutissement d’un processus de négociation qui a duré 4 mois. Nous sommes parvenus avec les organisations syndicales à un accord permettant d’offrir aux salariés un accompagnement personnalisé. Les mesures définies permettront de répondre au maximum de situations individuelles et d’accompagner les projets de reconversion ». Bridgestone poursuit parallèlement ses recherches de solutions de reclassements internes et externes ainsi que sa recherche de solutions industrielles pour le site et le territoire.

Après une dernière réunion du CSE le 26 février prochain qui marquera la fin de la procédure d’information-consultation, le PSE sera communiqué à la Direccte pour une validation d’ici mi-mars.