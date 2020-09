Bridgestone : deux ministres à Béthune lundi pour trouver un plan B

Moins d'une semaine après l'annonce brutale de la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune, pas moins de deux ministres se rendront sur place lundi 21 septembre. Elisabeth Borne, pour le travail, et Agnès Pannier-Runacher, pour l'industrie, viendront à la rencontre des représentants du personnel et des élus de la région.

La direction du fabricant de pneus japonais a également été invitée à participer à cette réunion de travail afin de trouver une solution alternative à la fermeture de l'usine. Il s'agit de sauver les 863 emplois du site béthunois.

Elisabeth Borne qui n'exclut pas que les outils dont disposent les pouvoirs publics dans le cadre du plan de relance puissent permettre de moderniser le site.

"Non à la fermeture de Bridgestone"

De son côté le maire de Béthune, Olivier Gacquerre, a lancé une pétition en ligne pour soutenir le combat des salariés et des élus locaux pour le maintien de l'activité de l'usine.

Une pétition qui a d'ores et déjà recueilli près de 29 000 signatures et enregistré des milliers de commentaires de la part des internautes : "Pour soutenir ma nièce et son conjoint qui y sont tout les deux et leurs enfants", "Luttons contre la désindustrialisation de la France", "car mon mari travaille a Bridgeston, comment allons nous faire si l'usine ferme ?".