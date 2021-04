Bridgestone : il faut "effacer cette cicatrice" selon la ministre de l'industrie

C'est la fin de l'histoire pour l'usine de pneus Bridgestone de Béthune. Elle ferme définitivement ce vendredi 30 avril. A cette occasion, un rassemblement est organisé sur la Grand'Place. La ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, est attendue à Béthune en fin d'après-midi.

Invitée de France Bleu Nord, elle assure que "256 salariés ont déjà trouvé solution : contrat en CDI, CDD de plus de six mois, créations d'entreprises ou départ retraite anticipé. Nous sommes à leurs côtés et allons continuer à nous mobiliser. Il faut, le plus rapidement possible, effacer cette cicatrice".

300 emplois déjà actés

En ce qui concerne l'avenir du site, le groupe nordiste de logistique Log's l'a repris pour une somme symbolique, et a chargé l'une de ses filières de l'aménager. "Logs est prêt à implanter 300 emplois", assure Agnès Pannier-Runacher, "mais nous souhaitons un équilibre entre les activités logistiques et les activités industrielles, les activités industrielles pouvant créer plus d'emplois et étant plus proches des ex-salariés de Bridgestone".

Selon elle, "plusieurs entreprises ont déjà déposé des projets. L'objectif, c'est d'avoir de nouvelles annonces d'implantation d'ici à la fin de l'été, et l'ensemble de ces implantations d'ici à la fin 2022".

Il faut saluer la détermination des représentants syndicaux

Sans s'engager formellement à ce que la totalité des salariés trouvent une solution, la ministre estime que les pouvoirs publics "ont toujours été aux côtés des salariés et ne les ont jamais laissés tomber. Nous ferons en sorte que tout le monde, même les représentants syndicaux, puisse retrouver un emploi, car je crois qu'il faut saluer leur charisme et leur détermination".

