Bridgestone: l'intersyndicale demande des comptes au gouvernement

Quand l'annonce de la fermeture du site de Béthune est tombée le 16 septembre dernier, tout le monde a réagi. Les élus locaux et les pouvoirs publics se sont mobilisés mais près de deux mois plus tard, l'intersyndicale réclame des mesures concrètes.

L'intersyndicale de l'usine Bridgestone de Béthune interpelle directement le gouvernement. Dès l'annonce faite par le fabricant de pneus japonais de son intention de fermer son site français, laissant sur le carreau plus de 800 salariés, les élus locaux et les ministres de l'industrie et du travail sont montés au créneau.

Seulement voilà, près de deux mois plus tard, les salariés ne voient toujours rien venir. L'intersyndicale de l'usine Bridgestone de Béthune a donc interpellé le gouvernement, réclamant une réunion "sans délai" avec la direction européenne du groupe pour qu'elle "se positionne" sur le scénario de sauvetage proposé par Bercy et des informations sur les financements publics envisagés.

Quel avenir pour le site béthunois?

"Le travail des élus du personnel avait été de maintenir le calme en attendant des propositions concrètes, constate Me Stéphane Ducrocq l'avocat de l'intersyndicale, mais ce calme on ne va pas pouvoir le maintenir indéfiniment".

Mandaté par le gouvernement, le cabinet Accenture avait présenté le 19 octobre un projet industriel prévoyant une restructuration, la production de 3 millions de pneus de qualité supérieure, un investissement de 100 millions d'euros, mais "surtout une suppression de 270 à 300 emplois", rappelle l'intersyndicale.

"On demande une réunion dans délai des représentants du gouvernement, des représentants du personnel et de la direction de Bridgestone afin d'obtenir des réponses" ajoute Stéphane Ducrocq. L'avocat qui précise que le plan présenté par le cabinet d'experts du gouvernement représente une "casse sociale inacceptable.