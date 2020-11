Bridgestone : les dirigeants sont des "maîtres en fourberie" pour le maire de Béthune

Une page se tourne dans le Béthunois : l'usine Bridgestone, ouverte en 1961, fermera ses portes au printemps. Les dirigeants japonais l'ont confirmé jeudi, balayant d'un revers de main le plan de sauvetage imaginé par le gouvernement. Il prévoyait d'investir des millions d'euros et de sauver les deux tiers des emplois des 863 salariés du site.

Ils nous mènent en bateau depuis deux ans

Au lendemain de cette annonce, le maire de Béthune et président de l'agglomération tacle sur France Bleu Nord : "On avait un scénario viable, mais on avait face à nous des maîtres de la fourberie qui depuis le départ n'avaient pas envie de rester à Béthune. Ils nous mènent en bateau depuis deux ans. Produits sans valeur ajoutée, production obsolète, pas de maintenance, pas d'investissement, tout a été fait pour conduire cette usine à l'échec." Selon lui, le groupe a préféré investir à l'étranger, sacrifiant la dernière usine Bridgestone en France.

Humiliation et dédain

Avec la fermeture de Bridgestone, c'est l'écriture d'un nouveau chapitre de l'histoire de la désindustrialisation de la région. Olivier Gacquerre regrette "la fin d'une belle histoire d'amour" et rappelle que dans les années 1960, des mineurs se sont reconvertis pour travailler dans cette usine. Aujourd'hui, les salariés sont à l'aube d'une nouvelle reconversion, "teintée d'humiliation" et de "dédain du début à la fin".

Le maire de Béthune entend désormais poursuivre le combat pour trouver un repreneur et conserver les emplois. Alors que la direction de Bridgestone annonce étudier quatre propositions de réindustrialisation du site, Olivier Gacquerre s'agace : "Je ne crois pas à ce qu'ils disent, je n'ai plus confiance en Bridgestone. Vous croyez franchement qu'ils vont ouvrir la porte à l'un de leurs concurrents alors qu'ils nous expliquent qu'ils sont en difficulté sur le marché européen ?"

Un nouvel avenir pour l'usine ?

Le maire de Béthune envisage une reconversion vers des "filières d'avenir" : "à quelques kilomètres, à Douvrin, on aura dans deux ans l'arrivée de la Gigafactory sur la batterie pour équiper les véhicules électriques. On va travailler là-dessus, le recyclage des batteries notamment."

Une reprise est également à l'étude, "puisque lors de la réunion avec Bridgestone, les compétences et le savoir-faire industriel des salariés ont été reconnues". Il assure que l'Etat, la région et les collectivités locales travaille main dans la main sur ce dossier.