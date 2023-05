Bridor abandonne son projet d'usine à Liffré. Le groupe estime, qu'en raison des recours engagés, les travaux de construction ne commenceraient pas avant 2026, "amenant le démarrage du site au plus tôt en 2028". C'est trop pour un projet lancé il y a déjà 6 ans regrette Louis Le Duff le président fondateur du groupe Le Duff dans un communiqué : "Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre 10 ans, voire certainement davantage, pour que notre projet industriel aboutisse ! Lorsque nos concurrents à l’étranger mettent 1 à 2 ans maximum pour obtenir les mêmes autorisations de construction."

Mairie et Région prennent acte

Le Maire de Liffré "prend acte de cette décision" et regrette, "au regard de l'énergie déployée ces dernières années". "On n'aura pas ces 500 emplois apportés par Bridor, ajoute Guillaume Bégué. "On va essayer de trouver d'autres emplois, avec d'autres entreprises."

Le Président de Région, Loïg Chesnais-Girard, lui aussi prend acte, rappelant qu'en 2017, "quelques mois après que l’abattoir SVA ne ferme ses portes, le projet Bridor a toujours été accueilli avec optimisme par les élus locaux, par la population, permettant ainsi de se projeter dans l’avenir".

Un Projet absurde

Depuis des années, les opposants à l'usine dénoncent un "projet absurde" face à l'urgence climatique. De nombreuses manifestations ont été organisées, sur le site à Liffré ou à Rennes, comme le 22 avril dernier , quand une centaine de personnes se sont réunies devant le siège du groupe Le Duff, à l'appel du collectif CoLERE et de l'association La Nature en ville. Les opposants reprochaient notamment la consommation de 200.000 mètres cubes d'eau et les arbres qui auraient du être abattus.

Bridor investit ailleurs

Il n'y aura donc pas d'usine Bridor à Liffré. En revanche, dan son communiqué, le groupe rappelle que ses investissements se poursuivent, notamment au Portugal et en Amérique du Nord. Ainsi qu'en France et en Bretagne, où, "depuis les 4 dernières années, plus de 350 millions d’euros ont été investis sur les sites français actuels, avec à la clé, la création de 500 emplois directs".