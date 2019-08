Brienon-sur-Armançon : signature de l'accord pour l'implantation d'une usine de fabrication d'ampoules LED

Brienon-sur-Armançon, France

C'est un ouf de soulagement que pousse le maire de la commune de Brienon-sur-Armançon, Jean-Claude Carra. «C'est un long parcours de plus d'un an qui se concrétise aujourd'hui avec la Chine. Je suis très satisfait parce qu'un an, c'est long et on peut comprendre la longueur de par l'importance de l'investissement qui s'élève à 5 millions d'euros», explique le maire. Cet investissement doit permettre l'implantation d'une usine de fabrication d'ampoules LED.

Une trentaine d'emplois créée à court-terme

Annoncée dans un premier temps au début de cette rentrée scolaire, la production devrait finalement commencer début d'année 2020. Avec, au début, un coup de pouce de la mairie. «On mettra un bâtiment à disposition de la société LLH (Liquid Led Home, nom de la société qui s'implante, ndlr), pour qu'elle puisse commencer sa production. Et comme c'est une nouvelle activité, l'aspect commercial est important, il faudra voir le nombre de ventes. Et avec le développement de cette production, il est prévu l'implantation d'une usine neuve dans la zone industrielle de la commune», précise le maire.

Entre 20 et 30 personnes vont être embauchées et ensuite avec la montée en charge, une cinquantaine de personnes - Jean-Claude Carra, maire de Brienon-sur-Armançon

La société LLH embauchera une trentaine de personnes au début de la production. « Ensuite avec la montée en charge ce sera une cinquantaine de personnes voire plus», souligne Jean-Claude Carra avant de préciser «Ce n'est pas le maire de Brienon qui embauche, la mairie sert juste de boite à lettres pour les CV qui seront donner ensuite au responsable de l'usine. C'est lui qui procédera au recrutement».

À LIRE AUSSI - Petit à petit, l'AJA se fait connaître en Chine et enchaîne les contrats

Un marché porté sur l'ouest de l'Europe

L'implantation de l'usine en France est calculée de la part des investisseurs chinois. La société chinoise Vansci, qui détient les brevets de fabrication vend ses ampoules en Chine et les exporte déjà sa production en Russie. «Aujourd'hui avec cette usine en France, le but est de limiter les transports pour viser l'Europe de l'ouest qui sera notre marché», affirme Xi Jiang, président de Vansci.

Des ampoules LED ont déjà été installées dans la salle du conseil de la mairie de Brienon-sur-Armançon © Radio France - Bradley De Souza

Brienon sur la route de la soie

L'objectif de l'installation de la société LLH à Brienon-sur-Armançon est également de faire de la commune de Brienon un des acteurs de la "nouvelle route de la soie" voulu par le président chinois Xi Jimping. «Ce sont des routes commerciales entre la Chine et l'Europe pour favoriser la libre circulation des biens et des personnes», explique Paul Kerkhofs, président de Verilux à l'origine du rapprochement entre la Chine et Brienon.