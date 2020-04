Brioude : des habitants veulent cultiver leur jardin potager malgré le confinement, une pétition lancée

Le confinement, lié à l'actuelle crise sanitaire du coronavirus, est une mesure drastique, qui ne va évidemment pas sans quelques contraintes et frustrations, parfois d'importance. C'est ce que tentent de dire des habitants de Brioude (Haute-Loire) à la préfecture de Haute-Loire. Suivant Patrick Matho, un habitant, ils ont lancé une pétition, nommée "Nous voulons pouvoir cultiver notre jardin".

A cause des mesures de confinement, les déplacements sont autorisés dans un périmètre d'un kilomètre autour du domicile. Sauf que bien souvent, le jardin potager, "élément précieux et indispensable à l'équilibre de notre budget familal", et qui assure "une alimentation saine et équilibrée", se trouve au-delà de ce périmètre. Les pétitionnaires demandent donc une dérogation pour le faire, dans le "strict respect des consignes d'hygiène et de distanciation sociale, soit au titre des déplacements autorisés pour effectuer l'achat des produits de première nécessité, soit au titre des déplacements liés à l'activité physique individuelle des personnes."

"Nos carottes et nos pommes de terre ne poussent pas dans les allées des supermarchés"

Selon Patrick Matho et les pétitionnaires, ne pas pouvoir entretenir les plants pourrait avoir des conséquences catastrophiques. _"_Pour les jardiniers à faible revenu, c’est la perspective de se voir contraints de se tourner vers les Restos du Cœur pour assurer leur subsistance. Pour tous ces jardiniers, c’est un besoin vital." Ils ajoutent : "Nos carottes et nos pommes de terre ne poussent pas dans les allées des supermarchés (...) De plus, si nous ne pouvons pas cultiver nos potagers, c’est toute une filière horticole qui sera mise en difficulté. Les plants et semences préparés devront être détruits s’ils ne sont pas utilisés dans un délai très court."

Pour l'instant, la préfecture de Haute-Loire pas donné suite aux questions concernant l'entretien d'un jardin potager situé à plus d'un kilomètre de son domicile.