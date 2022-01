La nouvelle éco : le retour en force de la brique profite à une entreprise tarnaise

Voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise : Briques Technic Concept est implantée à Graulhet dans le Tarn. La terre compressée qu'elle fabrique est de plus en plus prisée dans les bâtiments de travaux publics. Le secteur, comme la société tarnaise, ont de belles perspectives.

On ne pense pas assez à la brique. Enfin, dans la région, on est habitués à voir la terre compressée composer les murs et façades de nos maisons. Mais la brique est de plus en prisée, dans la construction, en particulier grâce à son faible impact environnemental.

L'entreprise tarnaise Briques Technic Concept l'a bien compris et ce, depuis 2012. Neuf ans plus tard, en 2021, la pénurie de matériaux leur a bien profité puisque les employés puisent directement leur matériau dans la terre, extraite ou recyclée. "Nous sommes sur un secteur où la ressource est abondante et donc nous sommes peu impactés par cette pénurie", confirme son président et cofondateur. "Nous fabriquons pour le bâtiment des matériaux à base de terre crue, donc des briques compressées et également des éléments préfabriqués de plus grosse taille, des blocs. On peut également faire des cloisons et des murs porteurs", explique Etienne Gay.

Un matériau écologique et local

L'année 2021 a effectivement bien profité à cette entreprise de Graulhet, qui annonce une croissance de plus de 300% en 2021. Une croissance partagée dans le secteur et qui se justifie par plusieurs raisons par Etienne Gay : "le regain d'intérêt pour ce matériau s'explique à la fois pour le bilan carbone faible qu'on recherche avec la réglementation environnementale 2020 qui approche et qui a démarré au 1er janvier".

Un marché qui tire son épingle du jeu, dans cette crise, mais où Briques Technic Concept (BTC) s'est particulièrement distingué, grâce à sa machine : la Métabriques. Une presse de 20 tonnes qui permet de fabriquer d'immenses briques de plus de 400 kilos et donc, de remporter de plus grands marchés encore. "Cette machine permet de produire beaucoup plus quotidiennement et donc de pouvoir démocratiser le matériau par le prix en gardant ses propriétés vertueuses", se réjouit Etienne Gay.

Le fondateur de BTC vante aussi un gage de traçabilité et de proximité : "c'est un matériau qui est peu énergivore, qu'on a sous les pieds à profusion. On n'a pas besoin de lui faire faire des centaines de kilomètres pour le trouver en ressource. Donc, ça permet vraiment de travailler en circuit court".

Un avenir tarnais

Un ancrage local qui permet d'employer de nombreux tarnais dans une production locale et durable. Neuf bâtiments vont être livrés par l'entreprise dans les prochains mois. Face à ces perspectives de croissance, le président de BTC est à la recherche, pour sa propre entreprise cette fois, de bâtiments encore plus grands. Dans le Tarn, espère-t-il...

"Notre objectif est de rester tarnais par le siège, mais aussi d'ouvrir d'autres usines ailleurs" conclut Etienne Gay, en mentionnant l'ouverture d'une antenne à Bordeaux et pourquoi pas, à Paris.