Britanny Ferries recrute 800 saisonniers en Normandie et en Bretagne

La compagnie maritime Britanny Ferries recrute 800 personnes en Normandie et en Bretagne pour la saison 2023, qui s’étend d’avril à octobre. Présente au Havre, Ouistream, Cherbourg, Saint-Malo et Roscoff, elle cherche tous types de profils, du matelot à l'officier, en passant pas les cuisiniers et les mécaniciens.

La compagnie de traversée de la Manche a vu ses réservations grimper de 20% pour la saison 2023 par rapport à l'année dernière, soit 125.000 passagers supplémentaires. Elle fête cette année ses 50 ans.

Les profils et les postes recherchés sont variés : stewards, cuisiniers, matelots, mécaniciens, officiers et agents d’escale. Plusieurs jobs dating seront organisés, dont un qui se déroulera le 9 février prochain à bord de L’Armorique à Saint-Malo.

Retrouvez les offres sur le site de Britanny Ferries.