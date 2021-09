Brittany Ferries : la compagnie maritime signe un partenariat de 25 millions d'euros avec CMA-CGM

Une bouffée d'oxygène pour la Brittany Ferries. La compagnie maritime basée à Roscoff, dans le Finistère, a conclu ce mardi un partenariat de 25 millions d'euros avec l'un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique, CMA-CGM. La compagnie bretonne en a fait l'annonce à l'occasion de l'ouverture des assises de l'économie de la mer, à Nice.

Le groupe CMA-CGM, basé à Marseille, apporte 10 millions d'euros "en quasi-fonds propres", explique la Brittany Ferries dans un communiqué, sous forme d'obligations convertibles en actions. Quant aux 15 autres millions, il s'agit d'un prêt remboursable sur huit ans. Avec ce partenariat, CMA-CGM rentre au conseil de surveillance de la compagnie maritime finistérienne, mais pas au capital de l'entreprise.

Synergies entre les deux entreprises

Cet investissement doit permettre de renflouer les caisses de la Brittany Ferries, affaiblie par la crise du Covid. Et de créer des complémentarités, des "synergies" entre les deux entités, notamment à travers l’utilisation des espaces de fret disponibles à bord des navires de Brittany Ferries desservant le Royaume-Uni, l’Irlande et la péninsule ibérique. De son côté, la compagnie roscovite espère "développer davantage son expertise dans le domaine du fret et de la logistique", et ce partenariat doit aider l'entreprise à "s'adapter plus facilement aux tendances post-Covid dans le transport de marchandises, notamment dans le domaine du transport de remorques sans chauffeur, et à proposer une nouvelle offre de transport afin de mieux répondre aux besoins de ses clients".

Par ailleurs, le président de la République Emmanuel Macron est attendu ce mardi soir aux assises de l'économie de la mer, où il doit faire des annonces dans le secteur des transports maritimes.