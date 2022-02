Brittany Ferries lance une campagne de recrutement pour 500 postes à pourvoir

En grande difficulté financière depuis deux ans, la compagnie maritime Brittany Ferries voit le bout du tunnel. Basée à Roscoff, dans le Finistère, l'entreprise vient de lancer une campagne de recrutement sur les réseaux sociaux. Elle cherche à pourvoir 500 postes, essentiellement des personnels navigants, pour préparer sa saison 2022.

Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Ouistreham et Le Havre

Des réservations sont en hausse, un nouveau navire, le Salamanca, propulsé au gaz naturel liquéfié, des aides de l'Etat et un partenariat avec CMA-CGM... Après deux années très compliquées en raison de la crise sanitaire et des restrictions de circulation, l'horizon s'éclaircit pour Brittany Ferries. La compagnie maritime cherche même à recruter des personnels navigants pour assurer la saison estivale.

Des métiers "qui présentent la particularité d'un rythme de travail de sept jours embarqués suivis de sept jours de repos", explique la compagnie dans un communiqué. Cette campagne de recrutement s'adresse "aux agents d’escale chargés des opérations d’embarquement et débarquement des passagers et véhicules dans les ports de Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Ouistreham et Le Havre". Les profils recherchés "sont en lien avec une clientèle de vacanciers majoritairement britanniques qui ont pour destination la France, l’Espagne et l’Irlande", poursuit la compagnie maritime. L'entreprise précise qu'elle recherche aussi "cuisiniers, serveurs, stewards, agents d’escales, matelots, mécaniciens, officiers pour des contrats de deux, quatre, six mois".

à lire aussi Brittany Ferries : des réservations en hausse pour l'été 2022