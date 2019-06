Brittany Ferries : le Pont-Aven reste en réparation jusqu'au 14 juin

Coup dur pour la compagnie roscovite. La Brittany Ferries doit annuler des milliers de réservations entre notre péninsule et la Grande-Bretagne. Les ennuis techniques du Pont-Aven sont finalement plus conséquents que prévus et le navire ne pourra reprendre son service qu'à partir du 14 juin.