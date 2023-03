Brittany Ferries : le trafic est reparti à la hausse en 2022 mais peine à retrouver son niveau d'avant crise

La Brittany Ferries a transporté 1 837 125 passagers en 2022 (pour la période allant de novembre 2021 à octobre 2022), quatre fois plus que l'année précédente selon ses résultats de trafic publiés vendredi 10 mars 2023. Une hausse importante donc mais un volume largement inférieur à l'année 2019, avant la crise sanitaire quand la compagnie maritime avait transporté près de 2 millions 500 personnes. Un retard qui s'explique notamment, par les restrictions de circulation qui se sont poursuivies jusqu'en janvier 2022.

ⓘ Publicité

Parmi les lignes qui s'en sortent le mieux, les routes longues entre l'Irlande et la France, ainsi qu'entre l'Irlande et l'Espagne. Une hausse de 48% par rapport à 2019 qui s'explique par des trajets renforcés. Ainsi la ligne Roscoff/Cork a été doublée, la route Cherbourg/Rosslare, précédemment réservée au trafic fret a elle été ouverte aux passagers.

La Brittany ferries souligne ainsi son rôle dans le secteur touristique. L'an dernier, elle a transporté 206 000 touristes anglais et irlandais vers la Bretagne. Des touristes qui ont dépensés 212 millions d'euros dans notre région et passé 2,4 millions de nuitées. Et la compagnie se veut optimiste. Pour 2023 les réservations sont en forte hausse et le volume d'activité pourrait avoisiner son niveau d'avant crise.