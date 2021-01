Le patron de la Brittany Ferries l'a annoncé ce lundi soir, les liaisons de fret entre l'Irlande, Saint-Malo et Roscoff vont reprendre début février.

Brittany Ferries relance le fret entre la Bretagne et l'Irlande début février

Ce n'est plus qu'une question de jours ! L'Armorique va reprendre ses rotations entre la Bretagne et l'Irlande à partir de début février, annonce sur son compte Twitter le patron de la Brittany Ferries, Jean-Marc Roué. Elles étaient à l'arrêt.

Il s'agit de liaison de fret et une reprise "avec deux mois d'avance", explique Jean-Marc Roué, car "la filière de la pêche bretonne a besoin de nous, parce que nos amis industriels et agriculteurs nous attendent pour leurs exportations, parce que la Région Bretagne souhaite cette ligne."

Le président de la région Bretagne s'était ému, quelques heures plus tôt de la situation, due à la crise du Covid et au Brexit. "Les liaisons transmanche depuis Roscoff et Saint Malo à l'arrêt", décrit Loïg Chesnais-Girard, "c'est grave pour nos emplois, nos entreprises, nos marins-pêcheurs, nos ports."