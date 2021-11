Brittany Ferries : des réservations en hausse pour l'été 2022

La compagnie maritime Brittany Ferries, basée à Roscoff, dans le Finistère, annonce une forte hausse des réservations pour l'été 2022. Une bonne nouvelle après les mois très difficiles dus à la crise sanitaire et aux restrictions de circulation.

La Brittany Ferries a enregistré le mois dernier près de 190.000 réservations pour l'été 2022, indique ce mercredi la compagnie maritime dans un communiqué. Cela représente une hausse de 48 % par rapport aux réservations réalisées en octobre 2019 pour la saison 2020. Une très bonne nouvelle pour l'entreprise de 2.474 salariés basée à Roscoff, dans le Finistère.

France Irlande

"L'horizon commence enfin à s'éclaircir et je me réjouis de l'augmentation des réservations pour la saison prochaine", a commenté Christophe Mathieu, directeur général de Brittany Ferries. Les réservations depuis le Royaume-Uni vers la France affichent une augmentation de 40 %, depuis le Royaume-Uni vers Espagne une hausse de 35 % et sur le marché France-Irlande, une explosion de 234 %.

Depuis l'épidémie de Covid et les restrictions de circulation pour les voyages internationaux, la Brittany Ferries, qui dépend à 80% de l'activité passagers, a perdu 220 millions d'euros. La compagnie a bénéficié il y a quelques jours d'une subvention de 45 millions d'euros de la part de l'Etat. Un peu plus tôt, la Brittany Ferries avait signé un partenariat de 25 millions d'euros avec CMA-CGM.

Plan d'économies

La compagnie maritime roscovite a dans le même temps annoncé un plan d'économies de 18 millions d'euros par an, sans licencier, avait promis son président Jean-Marc Roué.