Brittany Ferries va recevoir 45 millions d'euros de l'Etat

45 millions d'euros et l'abandon de ses créances pour un montant de 16 millions d'euros. Voilà l'aide que le gouvernement a décidé d'apporter à l'entreprise de transport transmanche Brittany Ferries. Une aide qui devrait être en grande partie financée par le fonds européen d'aides aux entreprises les plus touchées par le Brexit.

L'entreprise était en difficulté depuis le Brexit et la crise sanitaire. Elle avait déjà fait un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 117 millions d'euros et dû fermer plusieurs lignes. A Cherbourg, la compagnie a cessé ses escales quotidiennes devant la chute du nombre de passagers pour seulement maintenir une escale hebdomadaire.

"L'entreprise aujourd'hui est en capacité de dire que _son avenir et sa pérennité sont assurés_," s'est réjouit le PDG de Brittany Ferries, Jean-Marc Rouée auprès de l'AFP après l'annonce de cette aide exceptionnelle. De son côté, la ministre de la mer, Annick Girardin affirme que cette subvention "vient conforter un modèle emblématique du savoir-faire national" et soutient le choix "du pavillon français, de l'implantation en France et qui entraîne une économie de tout le territoire littoral breton et normand."