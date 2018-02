Brive-la-Gaillarde, France

Celles et ceux qui sont passés devant le tribunal de Brive, ce jeudi matin, n'ont pas pu rater la mobilisation en cours au pied du palais de justice. Environ 150 personnes, parmi lesquelles des cheminots, des membres de plusieurs syndicats et des élus, sont venues soutenir trois membres des CHSCT conducteurs, aiguilleurs et contrôleurs (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Ils sont poursuivis devant le tribunal civil par la direction Limousin de la SNCF. La raison ? Ils ont demandé une expertise indépendante suite à la suppression, en fin d'année dernière, de certaines tâches liées à la sécurité au moment du départ des trains (les autorisations de départ). Cela concerne huit gares sur l'établissement Limousin de la SNCF.

"Les agents sont là pour s'assurer qu'un train parte en toute sécurité"

"Les personnes chargées du départ sont là pour s'assurer qu'un train quitte la gare dans toutes les conditions de sécurité", lance Hervé Pineaud, délégué CGT cheminots à Brive, "en s'assurant que le réseau est bien accessible au train, que les voyageurs sont bien montés, que la fermeture de toutes les portes du train soit effective, que le signal soit bien ouvert pour que le train partent. Ces agent sont _aussi chargés de la régularité et l'accueil des voyageurs_, les correspondances, tout ce qui peut aussi concerner des tâches plus commercial." C'est donc ça que la direction de la SNCF veut supprimer sur l'établissement du Limousin où huit gares sont concernées (Brive, Tulle, Uzerche, Souillac, Bretenoux, Limoges, La Souterraine). Les CHSCT réclament à la direction une expertise indépendante pour pouvoir se positionner sur la question.

"Le projet en cause n'est pas suffisamment important"

La direction refuse cette expertise et se justifie par le voix de Maître Eric Dauriac, avocat de la SNCF dans ce dossier. "C'est uniquement une demande d'expertise demandée par des CHSCT que la SNCF conteste, parce qu'elle considère que le projet en cause n'est pas suffisamment important pour justifier une expertise. Pour l'instant, il n'y pas d'autre contentieux derrière cette affaire." L'audience est en cours, ce jeudi matin, devant le tribunal.