Brive : deux barres HLM des Chapélies bientôt démolies, le chantier à l'arrêt à cause d'un différend

A Brive, deux barres de logements HLM vont être démolies. Cela se passe dans le quartier populaire des Chapélies où les bâtiments Thérèse Simonet et Courteline, gérés par Brive Habitat, doivent être rasés. Au total, 56 logements sont concernés dont certains ont été touchés par un incendie mortel en avril 2016. Parti des caves, il a fait deux morts mais l'enquête, qui n'a pas permis de déterminer des responsabilités, a été classée sans suite.

Ces deux bâtiments datent des années 1960 et une démolition / reconstruction est moins coûteuse qu'une éventuelle réhabilitation car il y a de nombreuses difficultés techniques " notamment au niveau du chauffage " lance Pierre Guicharnaud, le directeur de Brive Habitat. " On ne trouve plus les pièces pour le réparer. Et puis, il n'y a pas d'ascenseur. Aujourd'hui, ça ne correspond plus au souhait des gens. La demande actuelle porte plutôt sur des pavillons ou des petits plots d'immeubles d'une dizaine de logements ".

Il y a plus d'amiante que prévu

Le coût initial de la démolition était estimé à environ 420.000€. Le hic, c'est que le chantier est à l'arrêt depuis plus de six mois car il y a de l'amiante à enlever. Et il y en a bien plus que ce qui a été établi par l'entreprise limougeaude auteure du diagnostic. Depuis octobre dernier, des discussions sont en cours entre les différentes parties pour se repartir le surplus de la facture. Sans résultat, à ce jour. " On est pénalisé par l'incompétence de certaines entreprises " s'agace Jean-Pierre Tronche, président de Brive Habitat. " C'est une affaire qui aurait du couler de source " continue celui qui est aussi maire adjoint en charge de l'action sociale, " là, il faut que ça se débloque rapidement car nous ne pouvons pas laisser ce bâtiment dans le paysage éternellement ". Référence au bâtiment Courteline (32 logements) que tous les occupants ont quitté pour être relogés ailleurs. Le relogement est en cours pour la barre Thérèse Simonet et ses 24 habitats.

Vers une action en justice ?

Faute d'accord amiable, une action en justice est en train de se dessiner. " Et pourtant, nous avions négocié le devis lié au surcoût avec l'entreprise chargée de l'exécution des travaux " regrette Pierre Guicharnaud, le directeur de Brive Habitat. Contactée par France Bleu Limousin, aucun interlocuteur de la société auteure du diagnostic sur l'amiante n'a pu se rendre disponible dans un délai de deux semaines pour faire valoir sa position. Brive Habitat dit ne plus vouloir perdre de temps et le conseil d'administration devrait, dans une semaine, acter le reprise des travaux en attendant de savoir qui payera. L'ambition est que les barres soient rasées d'ici le mois de septembre.