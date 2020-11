Brive : en attendant l'intervention du premier ministre les commerçants manifestent contre leur fermeture

Ils portent une corde rouge autour du cou. Symbole de leur désespoir depuis que leurs magasins sont fermés en raison du confinement. Une soixantaine de commerçants brivistes, patrons de magasins de textile, décoration, ou autres, mais aussi de bars, de salons de coiffure ou d'esthétique, se sont rassemblés ce jeudi matin sur la place du Civoire à Brive. Rejoints par le maire de la ville Frédéric Soulier, très engagé pour les soutenir depuis le début du confinement, ils ont une nouvelle fois protesté contre la fermeture de leurs enseignes.

Plus de 60 jours de fermeture

Un rassemblement qui intervient, et ce n'est pas un hasard, juste avant la conférence de presse du premier ministre ce jeudi à 18h. Dont ils attendent évidemment beaucoup. Peu croient toutefois en l'annonce d'une réouverture rapide. Mais à défaut ils aimeraient y voir plus clair. "Il y a trop d'informations qui disent leur contraire; dix minutes après il y a quelque chose qui contredit. On n'y comprend rien" dit notamment Daniel, gérant du magasin "Au vide grenier". Qui ajoute : "moi je demande vraiment qu'on ait une solution. On a ouvert le magasin le 7 février de cette année et pour l'instant on est à plus de soixante jours de fermeture. C'est pas possible, on pourra pas continuer comme ça."