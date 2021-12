Brive - Fermeture des discothèques : "décision arbitraire et incompréhensible" pour le patron de la Charrette

Lors de son allocution lundi, le 1er ministre Jean Castex a annoncé la fermeture pour 4 semaines des discothèques partout en France à partir de vendredi pour lutter contre la hausse des taux de contamination au Covid. Une décision que ne comprend pas le patron du Cardinal et de la Charrette à Brive, qui organisait ce mercredi soir sa soirée de clôture. Interview.

Dans quel état d'esprit êtes-vous ce jeudi matin Christian Dayre ?

Je suis toujours en colère. C'est une décision arbitraire et incompréhensible. J'estime qu'on a fait ce qu'il fallait avec le passe sanitaire, le contrôle des cartes d'identité en discothèque. Tout a été respecté à la lettre chez moi. On a incité les jeunes à se faire vacciner pour qu'ils puissent vivre normalement et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas ça. Encore une fois, ce sont les discothèques qui sont stigmatisées. Je ne vois pas pourquoi 1 200 discothèques en France propageraient plus le virus que les bars ou les fêtes privées.

Les jeunes ne vont pas arrêter de faire la fête

Le 1er ministre explique ces fermetures par une circulation du virus plus importante chez les jeunes et la difficulté de porter le masque en discothèque. Qu'en pensez-vous ?

Bien sûr qu'il y a une difficulté à porter le masque en discothèque. Comment faire comprendre à nos clients qu'ils peuvent ne pas avoir le masque quand ils consomment debout au comptoir mais qu'ils doivent le porter quand ils dansent. Bien sûr qu'on leur explique mais pour moi, c'est tellement stupide. Je ne vois pas pourquoi le virus ne circulerait pas au bar mais circulerait sur la piste de danse. En plus, on a des fumoirs. Pour moi, cette disposition est difficilement applicable. Bien sûr que c'est compliqué. Néanmoins, les discothèques sont des espaces privés qui répondent à des règles sanitaires de ventilation. Dans les soirées privés dans les bars, la problématique est la même. Les jeunes ne vont pas arrêter de faire la fête. Surtout en fin d'année. Mais ils vont faire la fête ailleurs.

Je trouve que c'est un manque de courage politique

Vous devez être d'autant plus remonté que le mois de décembre est important pour votre profession ?

C'est le plus gros mois de l'année ! C'est 20% de plus de chiffre d'affaire chaque année le mois de décembre. Après, ils disent qu'on va rouvrir en janvier mais janvier, février et mars, ce sont les plus petits mois de l'année. Et encore, si on ouvre en janvier. Quatre semaines de fermeture, plus personne n'y croit dans la profession. On nous a tellement baladés pendant 16 mois en nous disant qu'on allait rouvrir le mois prochain. Je trouve que c'est un manque de courage politique. Après, on commence à être habitué.

Je ne demande pas l'impossible et on ne demande pas l'aumône

Le 1er ministre a assuré que l'Etat allait vous accompagner économiquement. Est-ce de nature à vous rassurer ?

On a obtenu 100% du chômage partiel pour nos salariés ce qui est très bien pour eux. Mais on leur remet un coup pendant 1 mois pendant les fêtes de fin d'année. Il y en a pas mal en intéressement donc ils ne vont pas toucher les intéressements de fin d'année. C'est quand même dur pour eux. Ensuite, on nous annonce qu'on va nous rembourser nos coûts fixes. C'est pas avec ça qu'on rembourse du chiffre d'affaire et qu'on va gagner de l'argent. C'est un remboursement des coûts fixes. Point barre. Si on appelle ça bien rembourser les gens... Après, je ne demande pas l'impossible et on ne demande pas l'aumône. Tous les gens qui sont dans la profession préfèrent travailler. Je n'ai jamais vécu de subsides de l'Etat. Ça nous intéresse pas du tout. Je gagne ma vie en travaillant.