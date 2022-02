Brive : l'épicerie en vrac "Day by Day" remet en place la vente à emporter en voiture ou à pied

Manuela Garro, la gérante de l'épicerie en vrac "Day By Day" et son équipe remettent au goût du jour la vente à emporter, le drive, à pied ou en voiture. Une manière de vendre qui avait si bien fonctionné lors du premier confinement. "Cela répond à une vraie demande de nos clients. Avant on passait les commandes par mail, aujourd'hui nous avons développé un site internet avec un suivi des stocks en temps réel."

Le retour du "drive" répond à un vrai besoin de la clientèle. "Beaucoup ont eu du mal à reprendre leurs habitudes d'avant. Le contexte n'aide pas non plus : entre les enfants, cas contacts qui doivent rester à la maison ou même les adultes cas contacts... Ce cercle vicieux nous oblige à nous réadapter toutes les semaines parce que je vois beaucoup moins de clients donc il faut réajuster notre offre."

Une cagnotte en ligne pour financer le projet

Les commandes se font donc à l'aide d'un site web mis à jour régulièrement. "Je vais en profiter pour proposer des bières consignées locales, des jus de fruits, des choses comme ça. Nos bocaux sont neufs aussi et destinés à être réutilisés." Vendre en ligne quand on vend des produits en vrac demande aussi plus d'organisations pour les équipes et des moyens supplémentaires (création du site et achats de bocaux). La gérante de l'épicerie a lancé une cagnotte en ligne.

Au milieu des traditionnelles plateformes de vente en ligne, celle de l'épicerie demande plus de temps aux équipes. "Dans l'épicerie, les clients se fournissent selon leurs besoins. Là, quand on développe un drive, on est obligé de mettre des quantités fixes. Du coup, ce n'est pas un drive en vrac mais une solution zéro déchet, étant donné que les contenants sont réutilisables et consignés. On doit préparer la commande nous mêmes en remplissant les contenants."

Les premiers retours sont positifs. "Le site plaît beaucoup et c'est fluide. Les photos sont belles. On essaie de faire de jolies photos nous mêmes. On va voir ce que ça va donner."