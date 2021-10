Brive : l'union locale de la CGT va ouvrir son bureau de recrutement

Il en existait partout autrefois dans les bourses du travail. Il y aura avant la fin de l'année un bureau de recrutement au local de la CGT de Brive. C'est lors de la manifestation du 5 octobre dernier que l'union locale du syndicat a testé le dispositif. Elle avait demandé aux représentants syndicaux d'entreprises locales de rapporter les offres de leurs entreprises qu'elle avait ensuite proposées aux chômeurs présents dans le cortège . "Sur 4 ou 5 entreprises on était à 50 offres" affirme Thierry Rousseau, le secrétaire de l'union locale CGT de Brive.

La confiance des patrons

D'où l'idée de pérenniser un tel dispositif. La CGT va demander comme lors de la manifestation, aux salariés des entreprises locales, adhérents ou non, de leur signaler les offres proposées par leurs entreprises. Elle va solliciter également les patrons. "On va essayer avec le monde des TPE et PME de notre bassin d'avoir un climat de confiance, précise Thierry Rousseau qui connaît bien la méfiance que le syndicat inspire aux patrons. On va leur faire comprendre que c'est le même combat. Nous ce qu'on veut c'est que tout le monde s'y retrouve". Les offres ainsi collectées seront proposées aux demandeurs d'emplois qui viendront à l'union locale.

Un système de recrutement obsolète

"C'est un bureau un peu bis à Pôle emploi" reconnait Thierry Rousseau. Une façon surtout pour le syndicat de faire ce que Pôle emploi ne fait plus ou pas bien. "On va pas remplacer Pôle emploi. Mais on sait bien que comme tous ces services Pôle emploi est en difficulté par le manque de moyens qui sont alloués par l'État". Le secrétaire de l'union locale juge le système de recrutement de Pôle emploi "obsolète". Car "on a enlevé le conseiller physique qui accompagne la personne en recherche d'emplois". Trop de paperasse et d'administratif entrave aussi le fonctionnement de Pôle emploi. Qui ne prend pas en outre le temps d'écouter les demandeurs. "Nous à celui qui viendra à l'union locale s'il a une formation dans la métallurgie nous n'allons pas lui proposer un boulot de boulanger". Ouverture du bureau prévue en décembre.