Brive : l'usine Blédina souffle 50 ans de petits pots

Blédina vient de fêter le 50ème anniversaire de son site de Brive, l'un de ses plus gros parmi les 13 que l'entreprise compte en France. Il a pris la suite de la première usine corrézienne qui était à Objat. Il emploie aujourd'hui 390 personnes et produit toute la gamme Blédina de repas pour bébés et jeunes enfants, des petits pots aux Blédichefs.

Une emboîteuse d'époque

Les chiffres ont de quoi donner le tournis. L'usine briviste produit chaque jour 500 000 petits pots aux fruits, légumes, viandes et poissons. Il y a 86 recettes différents actuellement. C'est la production historique de l'usine de Brive. Et depuis 50 ans peu de choses ont changé. Ce sont toujours les même pots de verre fournis par la même entreprise française. Et même la machine qui permet de remplir les pots est d'origine. "L'emboîteuse est la même depuis 50 ans, explique Yann Garaude-Verdier, responsable qualité. Elle a été déménagée du site d'Objat pour être installée ici." Et pas question d'en changer car elle es si fiable qu'elle ne casse quasiment jamais de petits pots.

L'emboîteuse à petits pots est la même depuis l'ouverture du site de Brive il y a 50 ans © Radio France - Philippe Graziani

Des rayons X pour traquer les bouts de verre

Des bouts de verre, ou autres, dans ses petits pots, c'est la hantise chez Blédina. Elle a mis en place un grand nombre de sécurités et de vérifications. Elle a même acquis une machine qui scrute par rayon X l'intérieur des pots. C'est la plus performante du genre au monde. Si celle-ci est à l'arrêt l'ensemble de la ligne de production s'arrête. Et tout est également fait pour ne prendre aucun risque de contamination bactérienne. Tout cela à très grande vitesse. Jusqu'à 1000 pots à la minute circulent tout au long des 900 mètres de la ligne.

Sur la ligne de production de 900 mètres jusqu'à 1000 petits pots par heure peuvent circuler. © Radio France - Philippe Graziani

C'est le moins spectaculaire mais le plus énorme en termes de surface, l'entreposage et la logistique occupent la majeure partie de l'usine de Brive © Radio France - Philippe Graziani

Une valorisation garantie

En tout l'usine Blédina de Brive produit 38 000 tonnes de repas pour bébés et jeunes enfants par an. Pour cela elle a besoin de 50 000 tonnes de fruits, légumes, viandes et poissons. Elle travaille donc avec 260 fournisseurs agriculteurs. Ils sont 5 producteurs de pommes notamment à la coopérative fruitière de Saint-Aulaire tout près de Brive. "C'est des contrats de 3 ou 5 ans et donc ça donne une certaine visibilité pour le producteur en terme de valorisation de ses produits" indique Vincent Peydecastaing, le directeur. Les 5 producteurs sont en bio. Ils ont été d'ailleurs aidés par Blédina dans leur transition.

Aider les pratiques respectueuses de l'environnement

Car le groupe veut privilégier de plus en plus les filières agricoles les plus vertueuses en matière de respect de l'environnement explique le directeur général de Danone, propriétaire de Blédina, François Eyraud. "On nourrit des petits bébés. C'est notre devoir de leur laisser une planète en bon état" D'où les contrats d'avenir agricole qu'elle propose à tous ses fournisseurs pour les aider à investir vers des pratiques vertueuses en matière de respect de l'environnement. Le tout premier a été signé à Brive à l'occasion de l'anniversaire du site.