Brive : l'usine Mécanat va toucher 800 000 euros du plan France Relance

Mécanat à Brive est le site d'origine du groupe Euclide Industrie créé en 2011 par Jean-Marie Jacquet. Quatre autres usines ont rejoint le groupe depuis, une à Saint-Etienne et trois à Limoges. La PME emploie aujourd'hui 220 personnes. Elle travaille dans cinq secteurs : l'aéronautique et la défense, le médical, l'environnement et l'énergie, les biens d'équipement et l'outillage. Sa spécialité est l'usinage de haute précision des métaux les plus durs et techniques comme le titane, l'inox ou l'aluminium.

25% de chiffre d'affaires en moins

Un groupe en plein essor mais que la crise a lourdement impacté. "L'aéronautique c'est 50 % de chiffre d'affaires en moins cette année" précise Jean-Marie Jacquet. Les autres secteurs d'activité sont certes moins gravement touchés, la partie défense est même plutôt en hausse, mais globalement la perte de chiffre d'affaires pour Euclide Industrie devrait être d'environ 25 % cette année. "Nos dépenses c'est à peu près 60 % de salaires et 40 % de charges fixes, donc quand vous avez 25 % d'entrée en moins c'est très compliqué" explique le dirigeant. L'entreprise a eu recours au chômage partiel, à un prêt garanti par l'État, mais malgré cela elle a dû diminuer ces derniers mois son effectif d'une quinzaine de postes.

Une aide pour accélérer la relance

Voilà donc le constat qui a poussé le pédégé a déposé un dossier au fonds de modernisation de l'aéronautique dans le cadre du plan de relance de 100 milliards de l'État. Qui a donc été accepté. Le groupe va toucher 800 000 euros, le maximum. Ce qui représente la moitié d'un plan d'investissements qu'avait déjà initié l'entreprise pour principalement développer la numérisation et l'automatisation, surtout sur son site de Mécanat, purement dédié à la production pour l'aéronautique. "On va sortir de cette crise, souligne Jean-Marie Jacquet. On mettra un an ou deux j'en sais rien. Mais quand on va sortir il faut qu'on soit bons, qu'on ait les outils. Et ce plan de relance nous aide à aller sur ce chemin plus vite que ce qu'on aurait fait tout seul".