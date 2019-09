Brive : l'usine SO'HAM de production de jambons blancs ouvrira en avril 2020

Brive-la-Gaillarde, France

"Nous sommes en synergie" résume Patrick Le Foll, le directeur général de FIPSO pour expliquer les raisons de ce mariage entre FIPSO et Sauels. FIPSO maîtrise l'élevage de porcs et la production de la viande. Sauels est un spécialiste de la charcuterie et surtout du jambon blanc. Elle en a d'ailleurs déjà produit pour des grandes marques françaises. Elle apporte donc sa recette à SO'HAM. Voilà donc pour ce partenariat à 50/ 50 précisent de concert les deux entités. Moitié, moitié donc dans l'investissement pour créer cette usine : 25 millions d'euros.

80 emplois pour démarrer, 120 d'ici un an

L'usine installée sur le site de l'ancien aérodrome de Brive Laroche est un vaste bâtiment de 7000 mètres carrés sur un terrain de 6 ha. Les travaux devraient être terminés en avril 2020. 120 emplois seront créés, environ 80 dès l'ouverture et le reste dans l'année qui suivra. SO'HAM produira des jambons blancs uniquement, plutôt de moyenne et haut de gamme, avec notamment des jambons bios ou encore de porcs fermiers label rouge. Ils seront issus de porcs 100 % français. L'objectif est d'atteindre une production de 10 000 tonnes par an, soit 30 000 jambons.