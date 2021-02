Brive : la boutique 100 % masque, première du genre, cartonne et va essaimer notamment à Limoges

Cédric Desnoyer montre non sans fierté l'un de ses modèles. C'est un masque en tissu anti-buée pour les porteurs de lunettes. On se l'arrache dans la boutique. "C'est le masque de loin le plus vendu. On va dire que c'est 70 % de notre chiffre d'affaires". Il est même souvent en rupture de stock assure le fondateur de la marque Mask Grand Public (il vient de changer le nom de celle-ci, au lancement c'était B-Mask) et de la boutique qui porte le même nom. La première en France à ne vendre que des masques en tissu.

à lire aussi Une première nationale à Brive : une boutique qui ne vend que des masques en tissu ouvre ses portes

4 ans de contrats

La boutique a tout de suite bien marché ajoute Cédric Desnoyer. De même que le site internet ouvert peu de temps après. "On a des très fortes ventes à l'international". Le succès se confirme aussi auprès des entreprises et collectivités. Cédric Desnoyer va notamment fournir des masques en grand nombre à des collectivités ou entreprises. Il assure avoir ainsi 4 ans de contrats devant lui. De quoi lui assurer un peu d'avenir. Le patron n'est de toute façon pas inquiet. Il pense que nous allons continuer à utiliser des masques au delà du covid-19. "On a bien vu que depuis qu'on porte le masque on a moins d'angines, de gastros et de grippes. Regardez en Chine. Ça fait des années qu'ils portent le masque pour la pollution mais ça les a protégés aussi contre les maladies".

Quatre franchises

Cédric Desnoyer croit tant en l'avenir du masque qu'il va ouvrir d'autres boutiques sous forme de franchises. Trois sont déjà programmées à Tours, Angers et fin février à Limoges. Le patron affirme également avoir déjà d'autres contacts pour d'autres boutiques en France et même en Europe. Il vient de signer la première franchise à l'étranger. Ce sera en Irlande à Belfast. Ouverture prévue en mars. Un espoir de développement d'autant plus grand pour lui qu'il s'est depuis le début spécialisé dans la fabrication et la vente de masques en tissu de type 1. Auxquels le Haut Conseil de Santé Publique vient de faire une belle publicité en quelque sorte en déconseillant l'utilisation de masques de type 2, moins filtrants et du coup selon les scientifiques moins efficaces surtout contre les variants du coronavirus.