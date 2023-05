Brive-La-Gaillarde : Les Motards en Colère manifestent et disent "non" au contrôle technique

"Occupez-vous de vos routes, on s'occupe de nos motos". Voilà le slogan de la manifestation de la Fédération Française des Motards en Colère à Brive-la-Gaillarde , ce samedi 13 mai 2023. Cinq antennes locales (Lot, Loiret, Haute-Vienne, Corrèze et Dordogne) sont réunies et sillonnent les routes usagées pour protester contre le contrôle technique imposé aux deux-roues , qui devrait s'appliquer d'ici l'été. Contrôle jusqu'ici obligatoire pour les voitures, mais facultatif pour les deux-roues. Une action aussi pour montrer la dangerosité de certaines routes pour les usagers.

180 motards réunis, 450 en décembre dernier

S'ils étaient 450 en décembre dernier, contre ce même contrôle technique, ils ne sont que 180 ce samedi selon la Fédération, 140 selon la préfecture. Mais pour Carole Bouttier, la coordinatrice de l'antenne locale de la fédération en Corrèze : "Cela montre qu'on est quand même là, et qu'on ne lâchera rien !"

"Le gouvernement doit comprendre que notre voix compte aussi"

Ce que conteste surtout la Fédération Française des Motards en Colère, c'est le revirement pris par le gouvernement sur ce projet de contrôle technique. En 2021, le Parlement européen contraint tous ses pays membres à appliquer ce contrôle dès janvier 2022, mais le gouvernement choisit de repousser l'application à 2023, puis de finalement de le suspendre par un décret. Décret ensuite jugé illégal par le Conseil d'Etat. Trois associations, comme Respire, Ras le Scoot ou encore Paris sans voiture, ont récemment saisi le Conseil d'Etat et déposé une requête pour accélérer la mise en place du contrôle technique obligatoire des motos. Le gouvernement prévoit désormais de l'appliquer d'ici à l'été, sans date précise. Pour Carole Bouttier, c'est la goutte de trop : "Il faut que le gouvernement comprenne qu'un motard a aussi le droit de vote. Notre voix compte aussi. Il n'est plus crédible à faire volte-face sans arrêt", s'énerve-t-elle. Les motards pourraient organiser d'autres manifestations s'ils ne se sentent pas assez entendus.