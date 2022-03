Brive : le magasin de BD Bulles de papier toujours porté par l'engouement pour la lecture issu du confinement

Dans sa librairie Bulles de papier, à Brive-la-Gaillarde, Emmanuel Deve est un patron heureux. Il vit de sa passion pour les BD et 17 ans après l'ouverture de sa boutique spécialisée dans ce domaine, il enregistre des ventes record depuis deux ans. Une forte hausse portée notamment par le regain d'intérêt pour la lecture constaté depuis le début de la crise sanitaire.

France Bleu Limousin : La BD, ça se vend très bien ?

Emmanuel Deve : Oui, c'est vrai que la bande dessinée est un domaine qui échappe à toute logique en matière commerciale. Avec les premiers confinements on a l'impression que les gens, en règle générale, ont redécouvert le plaisir de lire, du fait qu'ils n'avaient plus accès au cinéma, au théâtre, aux concerts. Le livre en a grandement profité et ce qui est curieux c'est que, maintenant que les choses sont revenues à la normale, les gens sont restés, ont continué à venir nous voir et à acheter des bandes dessinées. Et puis, il y a eu un deuxième phénomène qui nous échappe un petit peu, c'est le phénomène du pass culture. Tous les jeunes, à l'anniversaire de leurs 18 ans, reçoivent un bon d'achat culturel de 300 euros pour des livres, aller au cinéma, en concert et au théâtre. Et il s'est passé un phénomène incroyable : 60 à 70% de ce budget est passé dans les achats de mangas, ce qui est monstrueux. Les ventes de mangas ont explosé littéralement, elles ont plus que doublé en 2021. La proportion de ventes de mangas est ainsi passée de 25% à 40 ou 50% du chiffre d'affaires de la librairie.

Ce sont donc particulièrement les mangas qui portent le marché de la BD aujourd'hui ?

Oui, c'est une réalité. A côté de ça, le reste de la bande dessinée se maintient plutôt pas mal, avec des progressions beaucoup moins fortes mais régulières, entre 5 et 10%. Ce qui est déjà très, très bien par rapport à la conjoncture actuelle.

Il y a toujours les locomotives, comme Astérix ou encore le Limougeaud Patrick Sobral, qui cartonne depuis des années avec les Légendaires. Ça marche toujours bien aussi ?

Oui, ça marche toujours bien. Il y a quand même un essoufflement parce que Sobral tombe un petit peu dans le piège de faire beaucoup trop de séries parallèles et il y a une certaine lassitude qui s'installe quand même un petit peu autour des Légendaires, même si ça reste une série qui marche très, très bien. La grosse série phare pour les enfants en ce moment, c'est Mortelle Adèle, une gamine qui fait des bêtises absolument épouvantables. Elle est presque un peu méchante et ça éclate. C'est le gros best seller de la bande dessinée jeunesse en ce moment.

Le succès de la BD repose aussi sur ce renouvellement et sur des BD qui collent vraiment à l'air du temps ?

Oui, justement la plus grosse progression qu'on ait constaté dans la bande dessinée franco belge, c'est sur ce qu'on appelle les romans graphiques. Ce sont souvent des récits complets qui traitent de l'actualité, des sujets de société. Ça peut être aussi des récits historiques, des biopics, tout un tas de sujets absolument inimaginables qui donnent une richesse incroyable à la bande dessinée et ça a attiré un nouveau lectorat dans les librairies de bandes dessinées, en dehors de la BD traditionnelle.