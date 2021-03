Brive : le projet de nouvelle zone commerciale à l'ouest de la ville suscite la polémique

A Brive, le conseil municipal se réunit ce mercredi soir pour débattre en particulier de ses orientations budgétaires. L'opposition devrait en profiter pour demander au maire de s'expliquer sur le projet de nouvelle zone commerciale à l'ouest de la ville. Ce projet, d'un promoteur bordelais, vient d'être validé par la commission départementale d'aménagement. Il prévoit l'implantation de plusieurs enseignes telles que Boulanger, les canapés Poltronesofa ou la chaîne de restaurant Meuh, sur une zone de 5.600 mètres carrés. L'enseigne Cultura pourrait en profiter pour y déménager dans des locaux plus grands que ceux qu'elle a non loin de là.

Le commerce du centre-ville fragilisé

Il y a déjà énormément de grandes surfaces dans ce secteur de l'entrée ouest de Brive rappelle Paul Roche, le patron de l'opposition socialiste qui s'oppose vivement à ce projet. Et il estime que cette nouvelle zone fragilisera encore un peu plus le commerce du centre-ville. "Il faut arrêter le "en même temps". On ne peut pas d'un côté demander des aides pour la revitalisation des centres-villes et en même temps favoriser l'implantation de zone commerciale". Paul Roche ajoute : "aujourd'hui on a besoin de cœurs de villes attractifs pour pouvoir attirer de nouveaux habitants". On ne le fera pas en "dévisageant les entrées des villes, en vidant les cœurs des villes par des implantations de commerces" conclut l'élu socialiste.

Brive attractive

Le maire rappelle de son côté que c'est l'ancienne majorité socialiste qui a commencé à installer des commerces en nombre dans le secteur. En Frédéric Soulier précise qu'il n'a aucun pouvoir de s'opposer à ce projet privé qui reflète surtout l'attractivité de Brive. "Il faut être un peu logique avec l'attractivité naturelle de Brive" dit-il en soulignant que ce projet vise à drainer une clientèle située à plus de 30 minutes depuis le nord du Lot et la Dordogne. "Que dire à Cultura qui veut s'agrandir ? Que dire à Boulanger qui veut s'installer face à Darty ? De ne pas s'installer ? D'aller s'installer à Souillac ou à Terrasson ? demande le maire de Brive. Cette attractivité est "une chance pour Brive" selon lui.