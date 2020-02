Brive : le tiers lieu, le 400, décroche le label "Fabrique du territoire"

Brive-la-Gaillarde, France

Le label "Fabrique du Territoire" a été lancé par l'Etat. Il est destiné à aider toutes les structures qui tentent d'apporter une culture numérique au plus grand nombre dans les territoires notamment ruraux. La liste des 80 premiers de ces labels, sur les 300 prévus, vient d'être communiquée. Le tiers-lieu briviste dédié au numérique, aux médias et à l'image, le 400, en fait partie, le seul en Limousin. "Nous avions répondu à l'appel à manifestation d'intérêt en groupe. Tout le collectif s'y est mis ardemment" explique Karine Machat, cofondatrice de l'association qui porte le tiers-lieu

Le plus ancien en Corrèze

Une belle récompense pour le 400. L'association a été créée en 2011 à Saint-Viance. Elle a déménagé à Brive en 2016. C'est de fait le plus ancien tiers-lieu en Corrèze. "On a déployé beaucoup d'énergie pour faire comprendre ce qu'étaient ces lieux hybrides" raconte Karine Machat. C'est le 400 qui développe aussi le premier espace de coworking à Brive. "Cette labellisation va nous permettre de travailler de façon plus sereine. Le label apporte au 400 une subvention de 150 000 euros étalée sur trois ans.

Plus de formations

Et cet argent tombe vraiment bien puisque le 400 est en plein déménagement. Il va prochainement quitter son local de l'avenue Jean-Lurçat très excentré pour s'installer en plein centre-ville, place Jean-Marie Dauzier. Un rapprochement au plus près du public visé par l'association, des plus jeunes aux plus âgés, "c'est vraiment tout le grand public" précise Karine Machat. Et qui va lui permettre accentuer ses actions et propositions. Le 400 va proposer plus de formations, en lien notamment avec le Greta et l'Afpa, des ateliers pour tous; elle va développer le télétravail, des actions culturelles numériques. Et elle poursuit le développement de son espace de co-working qui compte déjà près de 40 adhérents