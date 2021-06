Brive : les agents de la propreté de la ville en grève contre un projet de réforme de leur service

Terminés le balayage, le vidage des poubelles de rues, le nettoyage des saletés et autres tags à Brive ! Les agents du service propreté de la mairie, ils sont une quarantaine auxquels s'adjoignent régulièrement quelques contractuels, cessent le travail dès ce samedi. La CGT a déposé un préavis de grève illimitée qui commence ce samedi. En cause un projet de restructuration qui vise à mutualiser les services propreté, espaces verts et voirie.

Plus de kilomètres par jour

Concrètement pour le service propreté cela se traduirait par un alignement des horaires des agents sur ceux des deux autres services. Soit désormais 8h45 par jour de travail pour tous, de 8h à 17h15 au lieu de 7h actuellement de 5h à 19 h avec deux équipes qui se relaient. Et cela sur 4 jours au lieu de 5. Cela peut paraître bien sur le papier mais cela posera plus de désagréments qu'autre chose selon la CGT. Au premier rang desquels une pénibilité du travail accrue. "Le balayeur pousse son chariot durant 7 h et fait des dizaines de kilomètres. Un souffleur qui a un souffleur de 5 kilos à la main qui fait des dizaines de kilomètres lui aussi, on va lui demander d'en faire plus; plus de kilomètres, plus de pénibilité, sous la pluie, sous la neige, c'est impossible !" s'irrite Philippe Moreau, délégué CGT.

Moins de temps pour nettoyer

Sans parler de la nécessité avec cette réforme de travailler à des heures où la fréquentation des rues est importante, ce qui n'est pas le cas actuellement pour de nombreuses tâches. Plus pénible et en plus moins efficace pour nettoyer vraiment bien la ville. "On a une plage horaire qui commence à 5h et qui finit à 19 h le soir. C'est clair, en faisant 8h45 au lieu de 14h, on comprend tout de suite qu'il y a un problème" souligne Chris Khider, secrétaire adjoint de la CGT propreté de Brive. Le projet doit être validé ce vendredi pour une entrée en vigueur en septembre.