Brive : les agriculteurs bloquent l'entrée du Carrefour, ils demandent une plus juste rémunération

Les Jeunes agriculteurs et la FDSEA de la Corrèze ont déversé du fumier devant le Carrefour de Brive. Un monde agricole qui souhaite maintenir la pression sur les pouvoirs publics et la grande distribution alors que le projet de loi Egalim 2 pour un revenu digne est toujours en discussion.

Opération coup de poing du monde agricole. Entre 70 et 80 d'agriculteurs en colère ont investi le parking de Carrefour et bloqué les entrées. Du fumier a été déversé et un barrage filtrant a été mis en place avec une distribution de tracts. Une mobilisation à l'appel des JA 19 et de la FDSEA 19.

C'est un nouveau constat d'échec pour la loi Egalim. Cette loi votée en 2018 devait permettre aux agriculteurs de négocier avec la grande distribution un « revenu digne". Le compte n'y est pas pour Pierre Cazes, vice-président de Jeunes Agriculteur de la Corrèze :"On constate que depuis deux ans, la grande distribution a dégagé plus de 600 millions d'euros suite à la hausse sur les produits de grande marque. Cet argent devait revenir vers nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas."

Du fumier a été déversé devant le centre commercial. - JA 19

Aujourd'hui, de nouvelles négociations ont lieu pour une loi Egalim 2 qui doit mieux protéger le monde agricole. Des négociations "au point mort" selon Yannick Breuil, président des Jeunes Agriculteurs en Corrèze.

"Carrefour Brive n'a pas tenu ses engagements"

Les agriculteurs estiment donc ne pas toucher le juste prix de la part de la grande distribution pour leur production. Le site de Carrefour n'a pas été choisi au hasard pour cette opération qui doit durer toute la journée. "L'enseigne n'a pas respecté les engagements sur les prix que nous avions négocié", déplore Daniel Coudert, le président de la FDSEA 19.