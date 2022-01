Brive : les cheminots tiennent leur propre bureau d'embauches et récoltent 80 candidatures

Les cheminots de Brive ont accueilli des jeunes, et moins jeunes, toute la journée. Ce vendredi juste devant l'entrée de la gare le syndicat a installé son bureau de recrutement. À l'instar de leurs collègues de Limoges début décembre dernier, et à l'initiative de la CGT, les agents brivistes de la SNCF ont informé, conseillé et surtout recueilli des candidatures qu'ils vont transmettre à leur direction.

Des postes non pourvus

Il faut dire qu'il y a des postes à pourvoir à la SNCF. Une cinquantaine en ce moment sur la région Nouvelle-Aquitaine. Mais la direction ne fait pas ce qu'il faut pour effectivement combler ces postes selon Franck Arrivé, délégué CGT des cheminots de Brive. "Souvent elle ne recrute pas considérant que personne ne postule". L'opération de ce vendredi se veut en quelque sorte un démenti. "On avait à cœur de démontrer que si on popularise qu'il y a des besoins sur notre bassin, on a des jeunes et des moins jeunes qui cherchent de l'emploi et qui sont intéressés par les emplois du ferroviaire".

Les trains font encore rêver

Le succès du bureau de recrutement de ce vendredi semble donner raison à Franck Arrivé. Il y a eu durant toute la journée un défilé incessant de personnes. "Dans le secteur c'est assez difficile de trouver des métiers, donc c''est vrai que dès qu'il y a un emploi on saute un peu dessus" explique Jérémy qui se verrait bien conducteur de train. Et travailler à la SNCF fait encore rêver les jeunes comme Claire qui vient de terminer ses études : "en tant que premier emploi je trouve que c'est un super avantage d'être à la SNCF". Un super avantage qui visiblement attire du monde. Les cheminots ont recueilli 80 candidatures dans la journée.