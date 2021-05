Brive : les restaurateurs n'ouvriront pas tous leurs terrasses le 19 mai

Le 19 mai tous les restaurants et cafés peuvent ouvrir leurs terrasses à la clientèle. C'est certes un premier pas mais ce n'est pas encore la fin du cauchemar pour les professionnels. "Seulement 30 % des restaurants ont une terrasse" précise Jean-Luc Viginiat, hôtelier-restaurateur à Brive et président de l'UMIH de la Corrèze.

Des extensions de terrasses

Pour venir en aide à la profession la municipalité briviste met toutefois tout en œuvre. Comme l'été dernier elle a décidé d'exonérer de taxes les terrasses existantes jusqu'au 31 décembre. Et plus encore elle autorise les extensions de terrasses jusqu'à fin septembre, là aussi sans taxes. "On a déjà des demandes. On va gérer ça avec l'accompagnement nécessaire" précise le maire Frédéric Soulier. Des aides qui sont très appréciées par les professionnels mais qui selon Jean-Luc Viginiat, ne suffiront sans doute pas à persuader tous les restaurateurs de rouvrir.

Impossible avec le couvre-feu à 21h

"La jauge est à 50 %. Donc sur une terrasse de 20 m2 imaginez qu'on en fait que 10. Où est la rentabilité ?" demande-t-il en ajoutant la météo peu favorable en mai ou encore le couvre-feu à 21h. "On se voit mal dans nos restaurants, entre guillemets, semi-gastronomiques ou gastronomiques, faire venir les gens à 18h pour être partis à 20h30". Tout cela limitera sans doute le nombre de restaurants réellement ouverts dès ce 19 mai affirme Jean-Luc Viginiat même s'il est encore difficile de faire un vrai état des lieux. "On mise plus sur le 9 juin" conclut-il.

Le succès du village des restaurateurs

Cette réouverture des terrasses le 19 mai sonne en tout cas la fin du village des restaurateurs de Brive. Les chalets fermeront dès le mardi. A peine la moitié des 8 restaurateurs qui y participaient souhaitaient poursuivre au-delà. Malgré un grand succès : les restaurateurs y vendaient entre 50 et 80 repas par jour. res