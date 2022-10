Brive : Photonis en grève, les salariés veulent une prime exceptionnelle contre l'inflation

Les salariés de Photonis à Brive en grève depuis ce jeudi. Plus de 200 d'entre eux, ils sont 460 dans l'usine, ont cessé le travail et occupent l'entrée de l'usine. Ils réclament une prime de 3.000 euros. Leur "part du gâteau" en quelque sorte après les profits réalisés par l'entreprise spécialisée dans les systèmes de vision nocturne notamment pour l'armée.

Photonis a fait notamment une année 2021 exceptionnelle selon les syndicats et son carnet de commandes est plein jusqu'en 2025.

Deux hausses de salaire cette année

Un juste retour des choses également du travail effectué par les salariés pour Josiane Deleuze, déléguée CGT. "On a été là pendant le Covid, on a été là quand ça allait bien, quand ça allait mal" et surtout ajoute la syndicaliste, "les gens en ont besoin. Surtout ceux au bas de l'échelle." Car la crise impacte bien sûr de nombreux salariés de l'usine. Les salariés ont certes, eux, deux augmentations de salaire cette année, 2,8 % au début d'année et 2,2 % en septembre, mais elles sont loin de compenser les effets de l'inflation.

3.000 euros minimum

La prime de 3.000 euros "minimum" précise bien Josiane Deleuze est réclamée pour compenser donc cette hausse des prix de l'année 2022. Et elle est bien distincte dans l'esprit des salariés des demandes de hausse de salaire. Des négociations salariales doivent s'ouvrir en novembre chez Photonis. Le mouvement se poursuit jusqu'à lundi où devraient avoir lieu de nouvelles négociations avec la direction.