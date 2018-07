Brive-la-Gaillarde, France

Après les bureaux de La Poste à la campagne, ce sont désormais les villes qui sont touchées par les fermetures. A Brive, le bureau de l'avenue Pierre Sémard (sur l'avenue de Bordeaux) fermera "début novembre" selon les syndicats. Après avoir réduit l'ouverture uniquement le matin depuis février dernier, la direction de La Poste a fait savoir aux organisations syndicales que ce bureau de plein exercice baisserait le rideau à l'automne.

C'est la raison pour laquelle les délégués syndicaux ont fait signer une pétition aux usagers, ce mardi. La Poste, par le voix de son service communication, parle d'un "projet d'évolution et de transformation pour proposer l'offre la plus complète et la plus efficace" sur le secteur. Il est rappelé que le bureau de Tujac, à deux kilomètres de là, a rouvert l'après-midi et que "l'entreprise compose en fonction de la fréquentation et de la dynamique des quartiers". Il y aura toujours une présence à Pierre Sémard assure La Poste, "mais sous une autre forme qui reste encore à définir."

"C'est un des bureaux qui fonctionnent le plus parmi tous ceux du département en nombre de fréquentation" conteste Jean-François Chaudières, secrétaire général de la CGT La Poste. "Supprimer un bureau de plein exercice, ce n'est pas une réorganisation à nos yeux. Ils ont fait un appel à candidatures pour voir si un commerçant voulait prendre les instances d'un bureau de poste. Il n'y aura plus moyen de venir retirer de l'argent sur ses comptes dans ce commerce là. _Ni de faire des mandats ou des choses comme ça_. Ce sera du basique qui sera assuré, c'est tout." Il se montre inquiet pour l'avenir d'un autre bureau de la ville, celui de l'avenue Georges Pompidou, où la pétition a pu être signée ce mardi après-midi. Une nouvelle action est prévue ce jeudi matin, cette fois devant la grande Poste de Brive.