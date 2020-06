Découvrez la brocante vigneronne au Domaine DéCalage à Saint-Aunès

Le Domaine Décalage est petite enclave aux portes de Montpellier, entre le Zénith Sud et St-Aunès. Et ce jeudi 11 juin, une brocante vigneronne y est organisée !

Sur ce terroir de galets roulés très spécifique des coteaux de la Méjanelle, Nathalie Delbez cultive et vinifie bio sur quinze hectares et, durant le confinement, la vigneronne a travaillé sereinement et au grand air : son domaine n’a jamais été aussi bichonné.

Retour à la terre

Pour commercialiser ses vins, elle a tenu le choc en relevant les manches et innové, en proposant un drive vigneron à DéCalage et des livraisons à domicile.

Nous venons de vivre une période très compliquée pour toutes les vigneronnes. Nathalie Delbez

Calage est une propriété familiale entrée dans la famille Delbez en 1867, l'association des deux noms donne : Dé Calage © Radio France - Gilles Moreau

Rendez-vous le 11 juin !

Une brocante vigneronne est organisée donc, ce jeudi 11 juin dès 19h, avec des portes ouvertes légères et uniquement sur réservation, une façon de fêter la pseudo liberté de DéCalage. Des dégustation et ventes de vins, les oeuvres de l'artiste Claude Bonon, la brocante d’Eléonore et ses pièces anciennes, plus un food truck !

Le rosé en Déclage : un vin bio IGP Hérault sur le terroir de la Méjanelle © Radio France - Domaine DéCalage

Déambulations et dégustations dans le respect des gestes barrières. L'occasion de trinquer avec le rosé de la maison, une couleur de saison, séduisante comme un coucher de soleil qui reflète sur les nuages.

Réécoutez ici l'interview de Nathalie Delbez dans les Héros de la Vigne !