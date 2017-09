Brocantes, antiquités : dans l'Yonne, le business de l'ancien a du succès

Les magasins d'antiquité et de brocante fleurissent, dans l'Yonne... On en compte plus de 70, dans le département. Du simple dépôt-vente jusqu'à la boutique d'antiquaire haut de gamme. Un secteur qui ne semble pas souffrir de la crise.

Dans l’Yonne, on aime bien chiner. Ce n’est pas nouveau, il suffit de recenser le nombre impressionnant de vides-greniers organisés tous les week-ends pour s’en convaincre.

Autre preuve de cet engouement pour les choses anciennes : les boutiques de brocantes, les antiquaires, les dépôts-vente. A Joigny, deux brocantes (A l’occaz et La station) ont ouvert l'an dernier. Il y en a aussi à Auxerre, à Sens, à Saint-Sauveur-en-Puisaye ou encore à Tonnerre... Mais c'est vraiment Toucy qui est la capitale de la brocante dans le département, avec 3 magasins pour cette commune de 2600 habitants.

Les gens veulent du mobilier pas cher pour le customiser (Cyrille Cassina, Aladin)

La plus ancienne des brocantes de Toucy, c'est Aladin, un magasin ouvert il y a 15 ans. Les deux gérants, Cyrille Cassina et Sébastien Brague, constatent un retour du vintage. "Disons que les gens sont devenus moins puristes. Ils cherchent du mobilier à un prix intéressant, pour le customiser par après. Ils refont la peinture sur les meubles, retapent les salons de jardins en fer forgé… Des objets qu’on aurait peut-être mis à la poubelle avant, maintenant, on les vend à petit prix et ça marche très bien", expliquent les deux associés.

Cyrille et Sébastien, les deux gérants d'Aladin, une brocante ouverte depuis 15 ans à Toucy. © Radio France - Delphine Martin

Ils travaillent beaucoup avec la clientèle parisienne, de passage ou en résidence secondaire. "C’est surtout la clientèle parisienne qui nous fait vivre. Quand ils ont une maison à la campagne, ils veulent des meubles dans le même style. Ils viennent pour le marché, pour notre belle histoire et nous, on vend des objets qui font partie de l’histoire", assurent Cyrille et Sébastien.

L'ancien c'est toujours unique (Claude Benhaiem, Style et Chine)

Au-delà de cette clientèle très appréciée, il y a aussi de plus en plus de clients qui se tournent vers l'ancien pour se démarquer. "D’une façon générale, ce qui motive les acheteurs, c’est la recherche de l’objet unique. Parce que contrairement à ce qu’on peut trouver dans des boutiques de neuf, l’ancien, c’est toujours unique", constate Claude Benhaiem, qui a ouvert sa boutique Style et Chine, en juillet dernier à Toucy. Elle est spécialisée dans la décoration et propose un mélange d’objets neufs ou anciens. Autre avantage des objets anciens : le prix. "A qualité équivalente, évidemment, les objets anciens sont plus accessibles", précise la commerçante.

Le prix des meubles ancien a baissé, c'est le moment d'acheter (Harold Brunelli, antiquaire)

Pour les acheteurs, c'est vraiment le moment de se lancer selon Harold Brunelli. Il tient une boutique d'antiquité depuis trois ans, à Toucy. "Les prix des meubles ont beaucoup baissé. Maintenant, on peut vraiment dire que c’est abordable. Et en plus, c’est du bois, c’est de la bonne qualité. Et puis l’ancien, ça a un charme. C’est notre histoire", poursuit l’antiquaire.

Claude Benhaiem a ouvert sa boutique "Style et Chine" en juillet. © Radio France - Delphine Martin

Mais plus que les meubles, ce qui se vend le mieux, à Toucy comme ailleurs, ce sont les petits objets : la déco, la vaisselle, les lustres… Ou comment donner du style à son intérieur à moindre coût.