Bromont-Lamothe se mobilise pour sauver sa caserne

Les pompiers et les habitants de Bromont Lamothe, dans le Puy-de-Dôme, se sont rassemblés ce samedi devant la mairie pour sauver leur Centre de première intervention. Il est menacé de fermeture avec la départementalisation des services d'incendies.

Ils étaient plus de 300 ce samedi sur la place du village, entre l'église et la caserne des pompiers. Cela fait 130 ans qu'elle existe. Sept pompiers volontaires y travaillent, et elle est aujourd'hui menacée de fermeture. En cause : la départementalisation des services d'incendies - il existe en fait une autre caserne à Pontgibaud, à cinq minutes en voiture. Jusqu'à présent celle de Bromont avait pu être sauvée à la condition que les pompiers effectuent une double affectation, autrement dit qu'ils acceptent aussi des astreintes à Pontgibaud. Plus facile à dire qu'à faire quand on a un métier à côté, comme c'est le cas du chef de centre, Jean-Claude Da Silva : "J'ai toujours dit que ça n'est pas que l'on ne veux pas, c'est juste que l'on ne peut pas ! s'insurge-t-il. Nous ne sommes que des volontaires. Si l'on me donnait un salaire, je resterai ici à attendre les alertes, mais j'ai besoin de gagner ma vie, pour moi, pour ma famille. Je suis cadre dans une entreprise de transport, j'ai des responsabilités".

Le 23 mars, le Conseil d'Administration du SDIS doit se réunir pour voter le projet de fermeture du CPI de Bromont Lamothe, qui devrait voir lieu le 1er juin. "On fait le maximum et on n'est pas reconnus, se désole Jean-Claude Da Silva. Ça me fait mal au cœur."

Au-delà du sort des pompiers, une autre inquiétude gagne les habitants de Bromont-Lamothe. "On habite juste à côté, explique ce père de famille, et on se sent rassurés de cette proximité". "Dans certaines circonstances urgentes, les minutes, voire les secondes comptent, confirme Anaïs, l'une des pompiers volontaires de Bromont. En cas d'arrêt cardiaque, par exemple, on peut intervenir beaucoup plus rapidement, l'ambulance mettra plus de temps à arriver, ce qui augmente les risques de décès".

En 2015, les pompiers volontaires de Bromont-Lamothe sont intervenus 41 fois, 12 depuis le début de l'année 2017.