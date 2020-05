Bruère-Allichamps : le Covid coupe les ailes d'Avignon Ceramic

On s'attend à une explosion des licenciements avec cette crise du Covid et la baisse d'activité. Les deux locomotives pour l'emploi que sont l'aéronautique et l'automobile vont être lourdement impactées avec des conséquences directes en Berry où travaillent de nombreux sous-traitants.

Un exemple avec Avignon Ceramic à Bruère Allichamps, près de St-Amand-Montrond : 60 % de ses 120 salariés sont en chômage partiel. Avignon Ceramic usine des noyaux céramique pour le refroidissement des moteurs. Les avions ne volent plus, les motoristes n'ont plus de commande et Avignon Ceramic trinque : le groupe Safran qui travaille pour Boeing et Airbus était un gros donneur d'ordre pour l'entreprise : " Safran a invoqué la clause de force majeure, explique le président d'Avignon Ceramic, Philippe Coulon. Ils ne s'engagent plus à prendre les produits qui avaient été lancés en fabrication, alors qu'on avait des commandes fermes sur six à huit semaines. "

Philippe Coulon, président d'Avignon Ceramic à Bruère-Allichamps (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Heureusement Rollls Royce a continué de travailler. Cela assure un peu d'activité pour Avignon Ceramic qui fabrique aussi des prothèses médicales et travaille dans le domaine des turbines terrestres, mais ces deux secteurs ne sont pas suffisants pour donner du travail à tous les salariés : " Ils représentent à peine 30 % de notre activité, ça ne pourra donc pas compenser les pertes de commandes liées à l'aviation civile ou militaire. Le médical avait chuté un peu mais va redémarrer, sachant que toutes les opérations de hanche, de genou, etc, avaient été suspendues. Concernant la turbine terrestre, les gens se sont arrêtés pour des raisons sanitaires mais à priori, pour l'instant, les programmes ne sont pas remis en cause." Avignon Ceramic s'attend à passer l'été grâce au dispositif de chômage partiel, mais la rentrée de septembre s'annonce très délicate. L'entreprise avait pourtant prévu de gros investissements pour accroître de 20 % sa capacité de production. Une vingtaine d'embauches était également prévue. Tout est abandonné... probablement pour plusieurs années.