Brûlage de végétaux à La Turballe : pratique interdite malgré la fermeture des déchetteries

Beau temps et confinement riment avec jardinage pour ceux qui le peuvent ! Mais avec la fermeture des déchetteries depuis deux semaines, les jardiniers du dimanche sont de plus en plus nombreux à brûler leurs déchets verts dans leurs jardins. Une pratique interdite et polluante.

La tentation est grande avec le beau temps pour ceux qui ont des jardins, mais brûler ses déchets verts est interdit ! Avec la fermeture des déchetteries, depuis deux semaines, cette pratique est de plus en plus courante. Par exemple, à La Turballe, sur la presqu’île de Guérande, les autorités rappellent que la pratique est interdite et qu’elle pollue.

Des feux sauvages pour brûler des branches et de l’herbe coupée

"Quand vous avez de la fumée qui arrive sur la route c'est vite repérable", affirme le chef de la police municipale Emmanuel Louis. Il en a repéré 10 en deux semaines soit cinq fois plus que l’année dernière. _"Souvent les gens ne savent pas donc on leur rappelle la loi", explique-t-il. _Mais la pratique est interdite et est passible d'une amende de 450 euros.

Le risque est d'abord que le feu se propage mais brûler ses déchets pollue également l'air. "C'est une combustion qui n'est pas de bonne qualité: on a des composés très humide donc ça produit surtout des particules fines et des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont certains sont cancérigènes", explique Marion Guiter d'Air Pays de la Loire. Il est donc conseillé de les composter, ou de les broyer, ou de les utiliser pour pailler votre potager ou d'en faire un tas dans un coin du jardin le temps que les déchetteries ré-ouvrent leurs portes.