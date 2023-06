Brumath : l'entreprise France Solar va embaucher 100 personnes

L'entreprise France Solar organise des journées portes ouvertes ce samedi et ce dimanche. Le groupe alsacien est spécialisé dans la pose de panneaux photovoltaïques chez les particuliers et les entreprises. Et il voit son activité exploser. Avec une croissance de 15% chaque année depuis 2 ans. Et désormais 82 millions d'euros de chiffre d'affaire.

Née il y a 14 ans à Reichshoffen, l'entreprise France Solar emploie désormais 350 salariés, qui interviennent dans 45 départements français. Face à la demande, l'entreprise a investi dans un nouveau siège à Brumath, avec 3000 mètres carrés de bureaux et 2000 mètres carrés de stockage. Et rencontre donc un franc succès, portée par de nombreux facteurs très favorables explique Christophe Dillenseger, le directeur général de France Solar.

Les nouveaux locaux de France Solar à Brumath - France Solar

"Aujourd'hui, cela explose. Pour deux phénomènes : le phénomène économique, tout le monde sait que le prix de l'énergie flambe, notamment avec la situation géopolitique. Mais il y a aussi une prise de conscience de la société française. Les gens sont motivés par le fait de produire leur électricité propre" explique-t-il. La preuve, l'entreprise réalise désormais 50 millions d'euros de chiffre d'affaire dans le secteur résidentiel.

Et 32 millions pour le secteur professionnel. "Les nouvelles réglementations encouragent les professionnels. Notamment la nouvelle loi votée il y a peu. Il y a l'obligation pour les parkings de plus de 1500 mètres carrés d'avoir des ombrières avec une production d'énergie solaire dessus" poursuit Christophe Dillenseger. France Solar va donc équiper son propre parking. Mais de nombreux supermarchés font aussi cette demande. "On s'adresse de plus en plus à des clients industriels et commerces, hypermarchés. L'augmentation du prix de l'électricité encouragent les directeurs à investir dans une installation photovoltaïque. Et puis il y a l'obligation d'équiper les parkings en panneaux. C'est un marché que l'on estime à plusieurs centaines de millions d'euros" explique Thomas Fliegans directeur activité pro chez France Solar.

Préparation des commandes dans l'entrepôt de stockage de France Solar - France Solar

Il y a aussi les agriculteurs, qui continuent à s'équiper. L'entreprise dit réussir à trouver l'approvisionnement nécessaire, face à cette forte demande. Elle s'approvisionne en panneaux solaires en Asie pour les professionnels, et en France pour les particuliers et tente d'ailleurs d'augmenter sa part de panneaux français.

Son grand défi c'est plutôt désormais d'embaucher rapidement une centaine de salariés. Pour cela, l'entreprise a créé sa propre académie explique le PDG Ercan Kilicdemir.

L'équipe dirigeante de France Solar, avec son fondateur et PDG Ercan Kilicdemir au centre © Radio France - Antoine Balandra

"On a la chance de pouvoir gérer toutes les compétences en interne. Demain si un boulanger veut changer de métier on peut lui apprendre le travail de poseur, on a une école en interne, donc recruter n'est pas un problème, dès qu'on a des gens qui veulent travailler et sont de bonne volonté" explique-t-il. En attendant, si vous voulez découvrir l'entreprise, les portes ouvertes chez France Solar c'est de 10h à 18h ce samedi et dimanche.